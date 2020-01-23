سعيد بن سرور: «رويال ميتنج» تناسبه مسافة سباق «الفهيدي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد المدربان لفريق «جودلفين» سعيد بن سرور وشارلي آبلبي جاهزية خيول الإسطبل الأزرق لخوض غمار الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم.

وتحدث المدرب العالمي سعيد بن سرور عن آخر استعدادات «رويال ميتنج» للمشاركة في سباق «قلعة الفهيدي» قائلاً: خاب أملنا في «رويال ميتنج» في المشاركتين اللتين خاضهما في أستراليا.

ولكنه يتدرب بشكل جيد للغاية في دبي، وسبعة فيرلونغ تناسبه، وتدريباته الصباحية جيدة جدا، وأتطلع إلى رؤية كيفية أدائه في السباق، وبالتالي نتأمل في المنافسة في بعض السباقات الجيدة مستقبلاً.

المدرب شارلي آبلبي من جانبه، سيدفع بثلاثة خيول في الشوط وهي «مبتسم» و«مثيكال ماجيك» لـ«جودلفين» و«جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ».

وقال شارلي آبلبي: حصل «مثيكال ماجيك» على استراحة جيدة منذ مهرجان رويال آسكوت، ولو كرر نفس الأداء الذي قدمه في هذا السباق العام الماضي سيكون في وضعية عالية مرة أخرى، والجواد يحب السباقات في ميدان، والظروف تناسبه.

وأضاف: «مبتسم» سبق له الفوز على ذات المضمار والمسافة، وحقق فوزا جيدا في نيوماركت في الربيع، ويتوجب عليه الارتقاء إلى مستوى أعلى حتى يكون حاضرا بين المنافسين على هذا المستوى، والعدد المحدود من المشاركين يفترض أن يكون عنصراً مساعداً له.

وعن «جلوريوس جورني» قال آبلبي: يفترض أن يقدم «جلوريوس جورني» أداء تنافسيا للغاية لو ركض بمستواه الأفضل، واستفاد كثيرا من فترة الاستراحة، واستمتع بقضاء الشتاء في دبي، وهو حصان يفضل الانقضاض في السباقات التي يخوضها، وبالتالي مضمار مع منعطف مثل ميدان يفترض أن يكون ملائماً له.