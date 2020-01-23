72 خيلاً في الأمسية الرابعة لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الرابع لكرنفال كأس دبي العالمي، والذي سيقام على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية» ومشاركة 72 خيلاً.

فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية مليوناً و45 ألف دولار. وتتألف الأمسية من 6 أشواط مثيرة، من بينها 3 أشواط رئيسية أهمها، الشوط الخامس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر، «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات» والبالغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار بمشاركة 7 خيول.

وتسعى خيول «جودلفين» للحفاظ على اللقب، إذ يدخل الإسطبل الأزرق السباق بثلاثة خيول أهمها «مبتسم» و«مثيكال ماجيك» و«رويال ميتنج».

كما يشارك في الشوط كل من «إنفرليه» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم «الجليلة ريسنغ»، «بويتس سوسايتي» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع، و«بليتز كريج» لـ«آر 3» للسباقات ومزارع «كالارا».

الآلف جينيز

كما ستكون الأنظار متجهة أيضاً نحو الشوط الثاني «بطولة الآلف جينيز الإماراتي» والمخصص للمهرات لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء الحمرية» والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بمشاركة 9 مهرات، أبرزهن «دبي لاف» و«شاسينج دريمز» و«فاينال سونج» و«سايلنت ويف» لـ«جودلفين»، «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «ريو أنجي» لحامد رادان.

تحضيري البستكية

ويعد الشوط الرابع «السباق التحضيري- بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار.

أحد أهم أشواط الأمسية، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «فيرست فيو» و«ليزر شو» و«لوست إين تايم» و«برينسيس برايد» لـ«جودلفين»، «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «تشاينيز إمبرور» لـ«اولف بيستروم»، «دارك أوف نايت» لناصر عسكر، «إيميريتس كرنسي» لأحمد عبد الله الشيخ، «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي.

دبي للسرعة

ويكتسب الشوط الثالث «بطولة دبي للسرعة- داش» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي- جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي، أهمية كبيرة إذ يعتبر سباقاً تحضيرياً لسباق «ميدان سبرنت».

ويشارك في الشوط 8 خيول، أبرزها «رسومات» و«وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «إكيلاتيرال» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، «أبرانتس» لـ «بيدسوا»، «كاسبيان برنس» لستيفن لوتش ومايكل آبلبي.

بي آند أو

وستكون ضربة البداية مع الشوط الأول «مراسي بي آند أو» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «زمان».

و«لوشيوس طبريوس» و«جفتس أوف جولد» و«كورت بويت» و«دبي فيوتشر» لـ«جودلفين»، «ريو تيغري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ماجستيك مامبو» للسيدة إم سلاك وجيه تي بيتر، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، «شاربلو» لبدر عبد الله إسماعيل المطوع.

جبل علي

يشهد الشوط السادس والختامي «ميناء جبل علي» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «زوريون» و«دبي أيكون» لـ«جودلفين».

«اتجاه» و«إدارات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «ستاري آيس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «منتصرات» لأحمد غليطة المهيري، «بارسيموني» لـ«ريدام للسباقات»، «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية.