«بريهان» لمنصور بن زايد بطلة سباق رياض بمضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

انتزعت الفرس «بريهان» بقيادة الفارس ريتشارد مولن، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق «رياض» المخصص للفرسات لمسافة 1600م في الشوط الثاني من الحفل الثامن، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية، مساء أول من أمس.

بمضماره العشبي وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أشواط الحفل الستة، التي تميزت بالإثارة والتحدي، وجاءت ثانية بفارق نصف طول «فايزة» لجمعة مبارك الجنيبي بقيادة ساندرو بايفا، فيما حقق الجواد «رماس» للشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان، بقيادة الفارس تاج أوشي، الفوز بلقب الشوط الرابع من السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لمسافة 2200 م.

وكان الأبرز في الحفل، وتفوق «رماس» بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني «حراب» العائد إلى الوثبة للسباقات بقيادة ريتشارد مولن، وذهب لقب الشوط الأول من سباق «دلما» لمسافة 1600 م إلى المهرة «أمنية» للشيخ ناصر محمد ناصر بقيادة سيف البلوشي، وحل ثانياً بفارق طول وربع الطول «جوال» للوثبة للسباقات بقيادة ريتشارد مولن.

المهجنة الأصيلة

وانتزع «كرافينج» لمالكه سلطان علي وبقيادة الفارس كونور بيسلي لقب الشوط الثالث من سباق «جي ويز» لمسافة 1600م المخصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وجاء ثانياً بفارق نصف طول «دفق» لأحمد بن حرمش بقيادة فرناندو جارا، وتوج «داحس دي عربي» لمالكه صالح عمر بن حيدر بقيادة كونور بيسلي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الخامس لمسافة 1200م، ونال المركز الثاني بفارق طولين وربع الطول «إس إس جلمود» لناصر عسكر بقيادة ريتشارد مولن.

شوط الختام

وانتزع لقب الشوط السادس والأخير في الحفل من سباق «جزيرة ياس» لمسافة 1400م، «فرتيل دي كروات» لزياد كلداري بقيادة سام هتشكوت، وجاءت بفارق طول وربع الطول في الترتيب الثاني «إلسا دي بيبال» لمحمد نجم بقيادة شون كيران.

وشارك في تتويج الفائزين عقب كل شوط لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وكيم ويلتون مدير نادي أبوظبي للفروسية بحضور عدد من ملاك ومدربي الخيول.