الحياة تعود إلى مضمار جبل علي يوم الجمعة المقبل

المصدر: دبي-بهاء الدين عطا-علي الظاهري

تقرر إقامة سباق الخيل في مضمار جبل علي يوم الجمعة المقبل، بعد نجاح السباق التجريبي الذي أقيم، صباح أمس، بحضور المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وسام شينسكي رئيس هيئة المشرفين في هيئة الإمارات لسباقات الخيل، وعدد من المدربين والفرسان ومختلف وسائل الإعلام.

وأعرب المهندس شريف الحلواني عن سعادته بعودة دوران عجلة السباقات يوم الجمعة المقبل، بعد نجاح السباق التجريبي بشهادة المدربين والفرسان، الذين أشادوا بأرضية المضمار خلال الاجتماع الذي جرى بعد نهاية السباق، وأكدوا أنها مطابقة لمعايير الأمن والسلامة المطلوبة.

مضمار #جبل_علي جاهز لانطلاقة السباقات يوم الجمعة المقبل بشهادة الخبراء والفرسان بعد توقف امتد لأكثر من شهر لأسباب فنية#البيان_الرياضي pic.twitter.com/YwD73gN9J7 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 20, 2020

وأضاف الحلواني: إن فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً في الأيام الماضية وفق توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس مضمار جبل علي، حيث كانت توجيهات سموه وراء النجاح من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضمار، بما يضمن سلامة الفرسان والخيول، موضحاً أن الفترة الماضية بمثابة اختبار صعب، وشهد أول أسبوعين من فترة التوقف إعداد دراسات واستشارة الخبراء للوصول إلى الشكل المثالي لأرضية المضمار دون أن تتسبب بأي أذى للفرسان أو الخيول.

ولفت الحلواني إلى أن اللجنة المكلفة من هيئة السباقات، زارت المضمار، أول من أمس، وأكدت صحة وسلامة المضمار.

سعادة وارتياح

بدوره أشاد نيكولاس باشلارد مدرب إسطبلات جبل علي، بالأعمال التي شهدها المضمار في الفترة الماضية والتي تهدف إلى تعزيز مستوى المضمار وفق أعلى المعايير، مؤكداً أن جميع الفرسان أعربوا عن سعادتهم وارتياحهم تجاه الأرضية بعد التجربة الناجحة. وثمن باشلارد جهود فريق العمل الذي بذل جهوداً كبيرة من أجل تطوير أرضية المضمار ووصولها إلى المستوى المطلوب.

من جانبه، أكد المدرب مصبح المهيري، شغفه بعودة السباقات يوم الجمعة المقبل في المضمار الأصفر ولا سيما أن المضمار يحتل مكانة خاصة في قلبه، بعد تتويجه في فترة سابقة بطلاً للمدربين، مضيفاً أنه يتطلع إلى تقديم مشاركة مميزة وتحقيق نتائج إيجابية خاصة بعد تغيير الأرضية، والتي سيتم التأقلم عليها في السباقات المقبلة.

ولفت المهيري إلى أن مضمار جبل علي يتميز عن المضامير الأخرى بخصائص، أبرزها أن سباقاته بمثابة سباقات تحمل نظراً لارتفاع المسار تدريجياً وصولاً إلى خط النهاية.

مجهود كبير

وأشاد الفارس مايكل بارزالونا بمستوى المضمار وتطور الأرضية مقارنة بما مضى، مشيداً بالمجهود الكبير الذي قام به المهندس شريف الحلواني مدير المضمار والطاقم الفني معه، والذي بذل مجهوداً كبيراً لإصلاح الأرضية، معرباً عن تشوقه لاستئناف السباقات بالمضمار العائلي وأنهم ينتظرون بداية الانطلاقة يوم الجمعة المقبل.

شاطره الرأي الفارس تاغ أوشي، الذي أعرب عن سعادته الغامرة لاستئناف نشاط المضمار العائلي بعد إصلاح أرضية المضمار، معرباً عن تشوقه لانطلاقة السباقات بالمضمار الأصفر بعد طول غياب. وأشاد أوشي بالمجهود الجبار الذي بذلته إدارة المضمار بقيادة المهندس شريف الحلواني والفريق الفني معه.

المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي يتحدث عن الجهود التي بذلت لإعادة النشاط للمضمار#البيان_الرياضي pic.twitter.com/rVqNQDs9Ns — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 20, 2020

وأثنى الفارس رويستون فرنش على أرضية مضمار جبل علي بعد التحسينات، التي طرأت عليها وإصلاحها وتجديد الأرضية بعد خلطها بالزيوت. وقال فرنش إن جميع الفرسان متشوقون للعودة بعد استئناف السباقات يوم الجمعة المقبل. وأضاف لـ«البيان الرياضي» أن المضمار يمثل ركناً مهماً في سباقات الدولة نظراً لاعتباره اختباراً حقيقياً للخيول القوية في الدولة.

مؤتمر صحفي

أعلن المهندس شريف الحلواني أن المؤتمر الصحافي الخاص بسباق يوم الجمعة المقبل، سيقام صباح اليوم في قاعة المجلس بالمضمار الأصفر، وذلك بعد نجاح السباق التجريبي واعتماده من قبل اللجنة الفنية المكلفة من هيئة الإمارات لسباقات الخيل.