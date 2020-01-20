«تشويق» لحمدان بن راشد نجم السادس و«بيوفي» لجودلفين بطل الرابع في «ميدان»

المصدر: دبي - علي الظاهري

تواصلت الإثارة في السباق السابع على مضمار ميدان والذي تضمن 6 أشواط أقيمت أول من أمس برعاية «الطاير للسيارات»، حيث اقتنص «بيوفي» لجودلفين لقب أطول الأشواط الرابع والبالغة مسافته 2410 أمتار، فيما توج «تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1400 متر.

توج «هاربور دانس» لاسطبلات الرشيد، بلقب الشوط الأول للخيول المبتدئة برعاية «لينكون نوتيلوس» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 2.06.89 دقيقة، بفارق تسعة أطوال ونصف طول عن «ليدي سناز» لمايكل جيمس بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وجاء في المركز الثالث «اوف وايت» لفوزي عبدالله ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف فوزي ناس.

«إمبلم ستورم» يظفر بالثاني

ظفر «إمبلم ستورم» لاسطبلات البيرق بلقب الشوط الثاني «مبتدئة» برعاية «لينكون كونتيننتال» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.39.09 دقيقة، بفارق طولين عن «ليك كوزواي» لجون والتر بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، واحتل المركز الثالث «تابي سيو» لعلي العنيزي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف دوج واتسون.

حقق «بوب ذا هود» لتتش جولد للسباقات، لقب الشوط الثالث للتكافؤ برعاية «لينكون نافيجيتر» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.90 دقيقة، بفارق أربعة أطوال وربع طول عن «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، وجاء في المركز الثالث «اتصالات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«بيوفي» يخطف الرابع

خطف «بيوفي» لجودلفين لقب الشوط الرابع برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي والبالغ إجمالي جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس كيفين ستوت وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 2.31.10 دقيقة بفارق رقبة عن «دولمن» لعدنان خان بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف ساتيش سيمار، وجاء في المركز الثالث «مدرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب إروين شاربي. «الوشنال» يحرز لنكون كروسير

أحرز الوشنال لمالكه ديل برينان لقب الشوط الخامس برعاية لنكون كروسير لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ إجمالي جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 2.05.32 دقيقة، بفارق خمسة أطوال عن كوارتير فرانسيه لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس سيزبان مازور وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، وجاء ثالثاً مارك اوف ابروفال لسيد حشيش بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب محمود حسين.

ترشيحات

لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة في الأشواط الستة، فيما تمكن شخصان من ترشيح 4 خيول فائزة، ونال كل واحد منهما مبلغاً وقدره 7710 دراهم. ولم يفز أحد في مسابقات الفئة المزدوجة والمبكرة والأخيرة وسوبر فيكتا، بينما فازت في جائزة الفئة الوسطى جيهان حامد عبد الرحمن من السودان، وفاز بجائزة الأشواط الثلاثية شخصان، مسجلاً كل منهما 44 نقطة، وحصل كل فائز على 1000 درهم، ولم يفز أحد بجائزتي الأشواط الثلاثية و«هاي فايف».

تشويق نجم الختام

فاز تشويق لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالشوط السادس والأخير برعاية لينكون أفياتور لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي، بقيادة الفارس سيزبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.23.31 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع طول عن سبيدي موف لتتش جولد للسباقات وشين إيونج بقيادة الفارس شون كيران وإشراف المدرب ساتيش سيمار، وجاء ثالثاً كينفر إيدج لاسطبلات الرشيد بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

سالم السبوسي: «تشويق» تألق بأول مشاركة في الموسم

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالإنجاز الذي حققه «تشويق» في الشوط السادس والأخير «لينكون إفياتور» لمسافة 1400 متر، وذلك بعد غياب دام سنتين بسبب تعرضه لإصابة تم شفاؤه منها، مؤكداً بأنه من أبرز الخيول، وسيتم إعداده للكرنفال عبر مشاركاته المقبلة في السباقات المحلية.

وأضاف السبوسي إن طريقة فوز البطل رائعة، حيث انطلق من الخلف نحو الصدارة باقتدار رغم مشاركة نخبة من أبرز الخيول من مختلف الإسطبلات في الدولة، وكان أداء البطل بمثابة مفاجأة بعد تحقيق اللقب، متمنياً أن يواصل تألقه ليثبت أنه المرشح الأول في السباقات المقبلة.

سعيد بن سرور: «بيوفي» خطف الأضواء في ظهوره الأول

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن فرحته بالفوز القوي الذي حققه «بيوفي» لجودلفين في الشوط الخامس، وذلك في مشاركته الأولى بالدولة بعد ثلاث مشاركات ناجحة في المضامير الإنجليزية، حقق من خلالها الفوز مرة، وحل وصيفاً مرة أخرى.

وأشاد بن سرور بنسل البطل، حيث ينحدر من نسل الفحل الشهير «نيو أبروتش».

وأكد سعيد بن سرور أن السباق يعتبر تجربة جيدة له، حيث يتوقع مشاركته في الكرنفال.

مصبح المهيري: فوز «هاربور دانس» مفاجأة

أعرب المدرب مصبح المهيري، عن سعادته بفوز «هاربور دانس» في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وقال إن فوز البطل بالمركز الأول، بمثابة مفاجأة له وللمالك، حيث إن الجواد تم شراؤه من قبل المالك في شهر يوليو الماضي، وكان الاعتقاد بأن المسافات القصيرة تناسبه، وبعد تجربته، لاحظ أنه لا يقدم المستوى المطلوب في المسافات القصيرة، بخلاف المسافات الطويلة، التي كان ينافس فيها بشكل أفضل، مشيراً إلى أن البطل سيواصل المشاركة في المسافات الطويلة خلال المشاركات المقبلة.

كما أشاد المهيري بـ «تشويق» نجم الشوط الختامي، والذي فاز باللقب على مسافة 1400 متر باقتدار، رغم المنافسة الشرسة من الخيول المشاركة.

1.070.000 درهم إجمالي الجوائز