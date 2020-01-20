مؤتمر بطولة الكأس الفضية للبولو اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يعلن رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، خلال مؤتمر صحفي يعقد صباح اليوم بمجمع ونادي الحبتور للبولو بدبي لاند، عن كل تفاصيل بطولة الكأس الفضية للبولو، الذي سيمثل باكورة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للموسم الحالي، والتي ستقام بنهاية هذا الشهر على ملاعب منتجع ونادي الحبتور، وستشهد مشاركة عدد من الفرق ذات التصنيف 18 هانديكاب الأعلى في تصنيف البطولات بالموسم، وسيقودها نجوم اللعبة من المواطنين والمواطنات، إلى جانب مشاركة لاعبين هم الأبرز خليجياً ومن المحترفين الأجانب.