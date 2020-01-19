ثنائية لطحنون بن زايد في الحفل الخامس لسباقات مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألقت خيول اسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، في السباق الخامس للمضمار العيناوي أول من أمس، وحققت ثنائية رائعة، حيث انتزع الجواد ( أونوارد) بإشراف عبدالله الحمادي، وقيادة باتريك كوسجريف، المركز الأول في سباق الصاروج، بالشوط الثالث لمسافة 2000 م (تكافؤ)، وأكمل الجواد ( صافن الريف) بقيادة اشتبيان مازور، الثنائية بفوزه بلقب سباق الخبيصي في الشوط الخامس بمشاركة 15 خيلاً من الخيول العربية الأصيلة توليد الإمارات، والتي تسابقت لمسافة 1800م (تكافؤ).

ثنائية «رحال» و«روعة»

وكانت هناك ثنائية أخرى، لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عبر المهر (رحال الوثبة) لياس للسباقات، بإشراف انا منديز، وقيادة ريتشارد مولن، والذي توج بلقب سباق المرخانية، بالشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) بمشاركة 15 خيلاً، تسابقت لمسافة 1800م، وأكملت الثنائية، الفرس (روعة) لوثبة للسباقات، بقيادة ريتشارد مولن، بإحرازها المركز الأول في سباق زاخر بالشوط السابع والأخير وهو الشوط الرئيس في الأمسية لمسافة 1000 م، وحضر الحفل الخامس، وتتويج الفائزين كل من: فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل (ايفهرا)، ومحمد راشد الناصر مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

أشواط وأبطال

وظفر المهر (دبليو ام ايه عفر)، لناصر عبد الله الراسبي، وإشراف خليفة النيادي، وقيادة إليون هنريك شافيز، بلقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول، لمسافة 1400م، وخطف الجواد ( أنتيمو) لماجد بن مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، لقب الجيمي في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 15 خيلاً تسابقت لمسافة 2000 م( تكافؤ)، ونجح الجواد الفائز في تجاوز منافسيه برشاقة ليصل أولاً إلى خط النهاية، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم (سكاي جازر) وقدره 2:05.47 دقيقة، وتصدر الجواد (دبليو ام ايه فورتة ) لخليفة أحمد خليفة خلف المزروعي، وقيادة ساندرو بايفا سباق القطارة محققاً المركز الأول في الشوط السادس لمسافة 1600م، وتجاوز الجواد الفائز المنافسين بمسافة كبيرة.