فريق أبوظبي يحرز كأس جمعية البولو

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توج فريق أبوظبي بكأس بطولة جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو، بنسختها الثانية والتي أقيمت بنادي ومنتجع ديزرت بالم بدبي، وجاء تتويج فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني عقب فوزه المثير في النهائي على فريق بهانسالي بقيادة رينشارد بهانسالي بنتيجة 5/‏‏6، وحل فريق الشيخة علياء آل مكتوم ثالثاً بتغلبه على فريق غنتوت بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية، وقام رجل الأعمال علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو، بتتويج البطل والوصيف، في حضور ماركمان بيترس رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في بنك أبوظبي التجاري، وعلاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.