92 خيلاً تتنافس في ثامن سباقات مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يشهد نادي أبوظبي للفروسية مساء اليوم، حفل سباقاته الثامن خلال الموسم الحالي، والأول في العام الجديد 2020، والذي يتألف من 6 أشواط ساخنة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الثالث المخصص للمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل 92 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 515 ألف درهم، ويبرز في الحفل سباق تحضيري كأس رئيس الدولة في الشوط الرابع من الحفل لمسافة 2200م، بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 100 ألف درهم، ومن الخيول القوية المرشحة للقب «داريوس» و«أبو الأبيض»، «بي أف مغادر»، وعدد من الخيول المتميزة.

البداية

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساءً بسباق دلما لمسافة 1600م بمشاركة 16 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، ويشهد الشوط الثاني تحدي سباق «جي وينز» لمسافة 1600م، بوتبلغ جوائزه 85 ألف درهم، ويشارك في الشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة الأصيلة 16 خيلاً، تتنافس على لقب «ريادة» لمسافة 1600م، وجوائزه 100 ألف درهم، والذي يعد من الأشواط المهمة، ويبرز فيه عدد من الخيول المرشحة منها «تحريك» و«كومبليشن» و«كرافنج».

تحدي الوثبة

وفي الشوط الخامس يبرز تحدي كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200م بمشاركة 14 خيلاً وجوائزه 70 ألف درهم، ويختتم الحفل في الشوط السادس بسباق جزيرة ياس لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية 80 ألف درهم.