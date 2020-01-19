مهرجان محمد بن زايد للقـدرة يتوّج وعد نديم بلقب السباق الختامي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تألقت خيول إسطبلات الوثبة في ختام سباق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، أمس، بإحراز المراكز الثلاثة الأولى، عن طريق العنصر النسائي، على غير ما جرت العادة، بعد أن نجحن في نيل الأفضلية، وأثبتن قدراتهن العالية في السباق الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لمسافة 120 كلم، وبلغت جوائزه، 3 ملايين و450 ألف درهم، وشهد تنافساً قوياً، بمشاركة 237 فارساً وفارسة، بذلوا مجهوداً كبيرة للوصول إلى منصات التتويج والفوز باللقب الثمين، وذهب المركز الأول إلى الفارسة اللبنانية وعد نديم، التي تألقت في المراحل الأربع من السباق، ونفذت توجيهات المدرب حتى بلوغ خط النهاية على صهوة «كشمير اسليم»، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 4:13:31 ساعات، وجاءت في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة فقط، ماسة عدنان، التي كانت قد توجت بلقب سباق السيدات في افتتاح المهرجان، لتواصل تميزها بوصافة السباق على صهوة «جي أي جي مالامبو»، في زمن قدره 4:13:32 ساعات، وحلت في الترتيب الثالث خديجة أحمد يوسف، على صهوة «إتش إتش لونا»، بفارق ثانية واحدة أيضاً عن صاحبة المركز الثاني، وثانيتين عن صاحبة اللقب، وجاء في المركز الرابع عبد الله غانم المري، على صهوة «فولكان فيوليلي» من إسطبلات «إف 3»، في زمن قدره 4:21:43 ساعات.

حضور وتتويج

وعقب نتائج الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي للفروسية، غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات.

تجاوب كبير

وقال عارف العواني إن المهرجان كشف الحب والتقدير الكبيرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من الجميع، وأهل الرياضة على وجه الخصوص، مشيراً إلى التجاوب الكبير الذي حظي به المهرجان، واهتمام الجميع به، مؤكداً أن المهرجان سيحقق نجاحات أكبر بعد انطلاقته بشكله الرائع في نسخته الأولى، وأشاد العواني بالتغطية الإعلامية للسباقات الثلاثة، وحيا جهود اللجنة المنظمة في إخراج المهرجان بطريقة متميزة، الشيء الذي ساهم في زيادة نجاحه.

فرحة مضاعفة

ومن جانبها، عبّرت الفارسة وعد نديم، عن بالغ سعادتها بنيل لقب سباق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، وقالت إن هذا أهم إنجاز تحققه في عالم الفروسية، وأن سعادتها بالفوز مضاعفة ولا توصف، وأضافت: ليس سهلاً بالنسبة لي أن أفوز بلقب سباق المهرجان، لأنه يحمل اسماً غالياً على الجميع، وبالنسبة لي إنجاز لا يوصف، سأظل أفتخر به، وعن سر فوزها، قالت إنه كان نتاج اجتهاد وتوجيهات من قبل المدرب، وأيضاً قوة الخيل الذي واجه منافسة صعبة من بقية الفرسان والفارسات، مشيرة إلى أن قوة السباق تؤكده وصولها مع زميلتيها في إسطبل الوثبة في وقت متقارب جداً.

انسحاب

وكان السباق قد شهد انسحاب إسطبلات M7 وMRM عقب المرحلة الثانية، وقال محمد السبوسي مدرب الإسطبلات الذي أعلن عن القرار، أن القراءة التي تظهر على الأجهزة خلال الفحص البيطري، تختلف عن الواقع، مبيناً أن هنالك خيولاً أقل من خيول إسطبلاته تفحص في أجهزة مختلفة، وتجتاز الفحص بصورة طبيعية، وقال السبوسي في حديث مع «البيان الرياضي»، إن رسالته وصلت بالانسحاب، لمن يهمه الأمر، والمعني بها، ذاكراً أن قرية الوثبة بها «فايروس» لا بد من إبعاده، ورفض التأكيد على إمكانية المشاركة في السباقات المقبلة بالقرية من عدمها، مبيناً أن القرار ليس قراره حتى يحدد المشاركات.