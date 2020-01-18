مرويس: شراكتنا استراتيجية بـ«ميدان»

أكد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري، أنه تربطهم علاقة استراتيجية مع «ميدان» ستستمر لرعاية أبرز الفعاليات العالمية في سباقات الخيل والقدرة كونها من الأحداث المهمة التي تستقطب وتجمع العديد من الناس من مختلف انحاء العالم بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جمع العالم. من جهته عبر فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي، عن فخره واعتزازه بالرعاية الممتدة منذ سنوات مع «ميدان».

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