«ماجيك ليلي» لجودلفين تخطف لقب «كيب فيردي» في ميدان

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

واصلت خيول جودلفين إنجازاتها في الحفل الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي أول من أمس، والذي أقيم برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري، حيث توجت «ماجيك ليلي» بلقب «كيب فيريدي» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر وسط صراع مثير استمر حتى خط النهاية. شهد الحفل سعيد الطاير الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة «ميدان»، ومرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري، وعدد من الشخصيات والملاك وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

«رولستون » بطل الافتتاح

ظفر «رولستون سكار» لعبدالله مناحي، بالشوط الأول الافتتاحي «ريفيرا 2» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.08.80 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن «دريم توداي» لملبورن 10 للسباقات بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف المدرب جيمي اوسبورن، وجاء في المركز الثالث «مومنت اوف سايلنس» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور. بعد نهاية الشوط، قام أفضل حسين المدير التنفيذي للعمليات في «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج أبطال الشوط الأول.

«بوشارت» نجم «الفرجان»

نال «بوشارت» لفريق البيت متوحد لقب الشوط الثاني «الفرجان» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.18 دقيقة، بفارق 5 أطوال وربع الطول عن «ديزرت دكتور» لفترياني هاي بقيادة الفارس ليوك موريس وإشراف المدرب إيد والكر، وجاء في المركز الثالث «بيهافيورال بايس» لمروان عبدالرحمن البيضائي بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف ساتيش سيمار. عقب ختام الشوط، قام محمد رجب حسين المدير التنفيذي للعمليات الهندسية في «عزيزي» بتتويج الفائزين.

«سرتين» يكسب «زعبيل تيرف»

كسب «سرتين لاد» لسي آر هيرست لقب الشوط الثالث «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب ميك شانون، مسجلاً زمناً قدره 2.00.67 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال عن «سيمسير» لآغا خان بقيادة الفارس تاج أوشي وإشراف مايكل هالفورد، واحتل المركز الثالث «ديزرت فاير» لجودلفين بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور. بعد ختام الشوط، قام فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي في «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج أبطال «زعبيل تيرف».

«ماجيك ليلي» تخطف اللقب

خطفت «ماجيك ليلي» لجودلفين لقب الشوط الرئيسي «كيب فيردي» للمهرات والأفراس لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.34.84 دقيقة، بفارق رأس عن «نسرين» لتيم فالور بقيادة الفارس بيير تشارلز بودو وإشراف المدرب هيرو شيميزو، وجاءت في المركز الثالث «بيوند ريزون» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي آبلبي. عقب نهاية الشوط، قام مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة «عزيزي» للتطوير العقاري، بتتويج أبطال الشوط الرئيسي.

«ميدنايت» يقتنص الخامس

اقتنص «ميدنايت ساندز» لذا كول سيلك لقب الشوط الخامس «مينا» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.36.73 دقيقة، بفارق رأس عن «امباسودوريال» لجين شابل هيام بقيادة الفارس جون ايجان وإشراف جين شابل، وجاء في المركز الثالث «جورج فيلرز» لمحمد خليقة البسطي بقيادة تاج اوشي وإشراف ساتيش سيمار. عقب ختام الشوط، قام يوسف محرابي المسؤول المالي في «عزيزي» للتطوير العقاري بتتويج الفائزين.

«سيودوا» مسك الختام

حقق «سيودوا» لجورج تيرنر وكليبر لوجيستيكس لقب الشوط السادس والختامي «عليا» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس دانييل تودهوب وإشراف المدرب ديفيد امورا، مسجلاً زمناً قدره 1.35.54 دقيقة، بفارق أنف عن «إيبيك هيرو» لعبدالله مناحي بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، وجاء في المركز الثالث «آبوف اند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. عقب ختام السباق، قام ميكا تويفولا مدير العمليات في «عزيزي» بتتويج أبطال الشوط الختامي.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت في مسابقات الترشيحات بآمال وتطلعات عشاق السباق، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة، فيما تمكن 15 من ترشيح 4 خيول فائزة، ونال كل شخص 960 درهماً. وفاز بجائزة السوبر فيكتا، السوداني أبوبكر الصديق ونال 5000 درهم فيما حصل على جائزة الترضية للأشواط الثلاثة السوداني الفاتح محمد سعيد بمعدل 46 نقطة ونال 4000 درهم.

85

ينطلق في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، السباق السابع في مضمار ميدان، والذي يتضمن 6 أشواط برعاية الطاير للسيارات، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية أكثر من مليون دولار. ويشهد السباق مشاركة نحو 85 خيلاً .