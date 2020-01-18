إنجاز تاريخي لاسطبلات «ماس» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حقّق محمد سهيل الكتبي إنجازاً تاريخياً لاسطبلات «ماس» على صهوة «عزام»، بنيل شرف التتويج بلقب سباق الإسطبلات الخاصة في النسخة الأولى من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، خلال الجولة الثانية من المهرجان أمس والتي شهدت مشاركة 215 فارساً وفارسة، وبإجمالي جوائز مالية بلغت 3 ملايين و 850 ألف درهم، وقطع الكتبي مسافة السباق في زمن قدره 3:31:10 ساعات.

وحل ثانياً سلطان عارف محسن من اسطبلات «إنجاز» على صهوة «جووبا كابراس»، وجاء ثالثاً أحمد الشحي من اسطبلات «الكمدة» على صهوة «تونكي باريستا»، وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بواسطة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية، بحضور غانم الهاجري الأمين العام للاتحاد، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات ومشرف السباقات بالقرية.

فخر

وعبر محمد الكتبي بطل السباق عن فخره بالفوز بلقب السباق لأنه ارتبط باسم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، مؤكداً أن الفوز يعتبر فخراً له ولاسطبلات «ماس»، ذاكراً أن سعادته مضاعفة باللقب والحدث المهم الذي شارك فيه، وقال الكتبي إن فوزه كان بدعم كامل من طاقم الاسطبل بقيادة المدرب منصور السبوسي، وأضاف: الخيل قدم مستوى جيداً ونجح في المحافظة على تقدمه حتى المرحلة الأخيرة وهذا يؤكد قوته وجودته.

تجاوب كبير

وأشاد محمد الحضرمي مدير الفعاليات ومشرف السباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، بمستوى السباق، ذاكراً أن مشاركة 215 فارساً وفارسة كان دليلاً على التجاوب الكبير من قبل الاسطبلات الخاصة، وأكد الحضرمي أن مستوى السباق كان متميزاً وشهد التزاماً كبيراً من قبل المشاركين بالضوابط، وأبان مشرف الفعاليات بقرية الوثبة أن كافة الترتيبات اكتملت لختام المهرجان اليوم، ذاكراً أن حفل الختام سيكون مختلفاً في كل شئ.

السباق الرئيس اليوم

ويختتم المهرجان اليوم بالسباق الرئيس لمسافة 120 كلم الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات الذين يحرصون على التتويج بلقب النسخة الأولى والتاريخية من المهرجان، مع الفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها قرية الإمارات العالمية بالوثبة، وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل مع فترات راحة متباينة، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق يعقبها راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية 35 كلم باللون الأصفر وراحة 40 دقيقة، أما الثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر وراحة 40 دقيقة، والرابعة والأخيرة 20 كلم باللون الأبيض ثم الفحص البيطري وتتويج الفائزين.