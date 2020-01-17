200 فارس وفارسة في مهرجان محمد بن زايد للقدرة اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستأنف اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وكان المهرجان قد انطلق الجمعة الماضية، بسباق السيدات، وتوقف بعدها نتيجة هطول الأمطار التي أثرت في مسارات السباق، ليتجدد اليوم وسط اهتمام كبير.

وتنطلق عند السابعة صباح اليوم، الجولة الثانية من المهرجان بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة، فيما يختتم المهرجان غداً بالسباق الرئيس لمسافة 120 كلم.

وأكملت اللجنة المنظمة، التحضيرات الخاصة بالسباق الذي تم تقسيمه على 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، والمرحلة الثانية 25 كلم باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 19 كلم باللون الأحمر، والرابعة الأخيرة لمسافة 16 كلم باللون الأبيض.

60

وحددت اللجنة المنظمة للسباق، أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وألا يزيد نبض الحصان على 64 نبضة في الدقيقة، عند إجراء الفحص البيطري عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان، ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الحصان، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط المهمة.

شكر

من جانبه، رفع مسلم العامري مدير عام قرية الوثبة، التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بنجاح المهرجان في جولته الأولى، وقال إنهم في القرية يشعرون بالفخر لتنظيم النسخة الأولى من المهرجان، تقديراً لعطاء سموه على كافة الأصعدة، ويعتبرون الحدث عيداً لعشاق الخيول.

مؤكداً أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يولي المهرجان اهتماماً كبيراً، وأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة، ويقدم التوجيهات اللازمة، حتى يخرج المهرجان بصورة تليق بالاسم الذي يحمله.

جوائز

رصدت قرية الإمارات العالمية للقدرة جوائز قيمة لجولة اليوم، بلغت 3 ملايين و850 ألف درهم، على أن تكون جائزة بطل السباق 400 ألف درهم، والثاني 300 ألف، وصاحب المركز الثالث 250 ألفاً، ومن الرابع حتى العاشر 200 ألف درهم، ومن الحادي عشر حتى العشرين 100 ألف درهم، ومن العشرين حتى صاحب المركز الثلاثين مبلغ 50 ألف درهم.