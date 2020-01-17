أبوظبي وبهانسالي في نهائي «جمعية الإمارات» للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشهد الملعب رقم 1 بمنتجع ديزرت بالم بدبي اليوم، ختام بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وكأس بنك أبوظبي التجاري، والتي احتضنها المنتجع على مدار عشرة أيام بمشاركة 4 فرق سعت جميعها للفوز بكأس النسخة الثانية للبطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للبولو ضمن أجندتها بالموسم 2020/‏2019.

وتشهد الجولة الختامية للبطولة، مباراتين يلتقي في المباراة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف فريقا (A.M) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي وعلي المري، حيث يسعى الفريقان لاعتلاء منصة التتويج بالحصول على المركز الثالث.

تعقبها في الرابعة عصراً المباراة النهائية على كأس البطولة والتي يتنافس عليها فريق أبوظبي بقيادة الفارس فارس اليبهوني متصدر الدور الأول مع فريق بهانسالي بقيادة ريسير بهانسالي الوصيف.

من جهته، وجه علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو دعوة الحضور للمسؤولين في الهيئات الرياضية والمهتمين بهذه الرياضة من كبار المسؤولين والشركات الراعية للعبة، مؤكداً أن كافة متطلبات حفل الختام قد اكتملت من أجل الحرص على مواصلة النجاحات التي تشهدها اللعبة بجميع مناشطها.

وكانت قد أقيمت أول من أمس مباراتان حددت بنهايتهما ترتيب الفرق الأربعة المشاركة بالبطولة، في المباراة الأولى نجح فريق أبوظبي في تحقيق الفوز الثاني على التوالي ليعلن عن نفسه طرفاً في نهائي البطولة من بوابة فريق (A.M) بفوز مستحق بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف لفريق (A.M)، وفي المباراة الثانية نجح فريق بهانسالي من عبور فريق غنتوت بصعوبة بفوز حسمه في الشوط الخامس والأخير وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف.