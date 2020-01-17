105 خيول تتنافس على جوائز مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

تعود الإثارة مجدداً إلى مضمار العين، حيث ينطلق في الخامسة من مساء اليوم، السباق الخامس بالموسم، والذي يتألق من 7 أشواط، خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 105 خيول، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 510 آلاف درهم، ويستهل حفل الليلة بسباق الخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو لشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية.

وفي الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، تحتدم المنافسة بين عدد من الخيول القوية التي تتسابق لمسافة 2000 متر تكافؤ، ويبرز منها «كاليفورنيا جمبو»، الذي سبق وفاز بهذا المضمار، و«كاتشاو»، بقيادة فارس الإسطبلات تاج أوشيه، والذي يظهر للمرة الأولى في المضمار العيناوي. وتتسابق 14 خيلاً عمر 5 سنوات وما فوق في الشوط الثالث بالأمسية، لمسافة 2000 متر، حيث سيحاول «أونورد» بقيادة كوسجريف، الوصول لمنصة التتويج، ولكن عليه أن يتخطى أولاً منافسين أقوياء آخرين، يبرز منها «أسياد»، الذي سبق أن فاز في المضمار العيناوي الموسم الماضي، فيما تعود الخيول المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، حيث تتنافس 15 خيلاً، أبرزها نديم «الريف»، و«السيد»، و«رحال الوثبة».

وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس، بمشاركة 15 خيلاً، تتسابق لمسافة 1800 متر، ومن الخيول المرشحة للفوز في هذا الشوط «معالي الريف»، و«الباهر»، أما في الشوط السادس، فتتسابق 15 خيلاً لمسافة 1600 متر، حيث يتطلع «جاب اليعسوب» للحصول على الصدارة، غير أنه سيواجه تحدياً قوياً من خيول أخرى متميزة، يبرز منها «إيه إف هرقل»، الذي يمتطى صهوته تاج أوشيه.