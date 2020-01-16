20 دولة تتنافس على لقب الشراع لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق في صباح اليوم، بمشاركة فرسان وفارسات قفز الحواجز من 20 دولة حول العالم، فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان الشراع الدولي للفروسية، في نسخته الرابعة، بمنافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز، من فئة الثلاث نجوم، التي تقام على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعاصمة أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، وبإشراف الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وبرعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.