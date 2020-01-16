78 خيلاً في الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي بميدان اليوم

المصدر: دبي- علي الظاهري

يشهد مضمار ميدان اليوم، الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي التي تنطلق الساعة 6:30، وتتضمن 6 أشواط حافلة بالإثارة، بمشاركة 78 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط أكثر من مليون دولار، برعاية «عزيزي» للتطوير العقاري.

وتتجه الأنظار إلى السباق الرئيس «كيب فيردي»، المخصص للمهرات والأفراس في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على المضمار العشبي المصنف من الفئة الثانية، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف دولار. ويشهد هذا الشوط مشاركة 8 خيول، أبرزها «ماجيك ليلي»، ورفيقتيه في الإسطبل «بييوند ريزون» و«دبي بلو»، إضافة إلى «مامورا» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الافتتاحي

يدشن الأمسية الشوط الأول والافتتاحي «ريفيرا 2» «لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، ويشارك في الشوط 16 خيلاً أبرزها «يطوي» و«مومينت أوف سايلنس» لجودلفين، و«مجافي» و«المنارة» و«مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. كما يشهد السباق مشاركة «رولستون سكار» لعبد الله مناحي، «وسيم» لإسماعيل محمد، «بورتمنينتو» لمحمد خليفة البسطي و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير.

يشهد الشوط الثاني «الفرجان» «تكافؤ» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «تريبل كويست» لجودلفين و«انتويتيف» لسلطان بن علي، «ماي كاتش» لفالنتاين بختياروف وايفجيني كابوشيف، «بشارة» لفريق البيت متوحد، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل العفو للسباقات.

«زعبيل تيرف»

يتنافس في الشوط الثالث «زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، 11 خيلاً، منها 5 أسماء تمثل جودلفين، وهي: «دريم كاستل»، «دبي هريزون»، «فيرست نيشن»، «ديزرت فاير»، «آرت دو فال» و«لوكسلي». كما يتنافس على لقب الشوط «سمسير» لآغا خان، «فيمس وولف» لعلي الحداد، «بيج كانتري» لمالبورن 10 ريسنج، و«استرونومر» لمايك دي كوك و«سرتاين لاد» لسي آر هيرست.

يشهد الشوط الخامس «مينا»، مشاركة 16 خيلاً لمسافة 1600 متر «تكافؤ» على المضمار الرملي، والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، أبرزها «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي، «ذا جريت كوكلكشن» لزاور سيكريكوف، و«سوبيريور» و«تالينتو بوما» لنقابة «فينكس» للسيدات، «توداي» لكو جونج، «عقبة» لإسطبلات ميلينيوم، «امباسادوريال» لجين شابيل هيام.

مسك الختام

تختتم الأمسية في الشوط السادس الأخير «الياه»، «تكافؤ» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، ويتنافس على لقب الشوط 16 خيلاً، أبرزها «ميجر بارتنر شيب» لجودلفين، وزميله في الإسطبل «رويال مارين»، كما يسعى للقب «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتمثل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 5 خيول، هي: «زينهوم»، «ازمام»، «مقترب»، «رويال كراسيد» و«يا ليل». كما يتنافس على لقب الشوط «ابوف أند بيوند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «ستايل هنتر» و«كونكت» لسلطان بن علي، و«ايبيك هيرو» لعبد الله مناحي.