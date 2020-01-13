حميد النعيمي يشهد ختام بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

المصدر: عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أول من أمس، منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي للنسخة الـ 18 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020 التي أقيمت تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» على مدى 4 أيام، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان حاكم عجمان.

بدأت منافسات اليوم الختامي بالفئة الثامنة «أ» للفحول بعمر أربع سنوات فما فوق، حيث فاز الفحل «عدوان الزبير» بالمركز الأول والمملوك لمربط مهذب للخيول العربية برصيد 17. 92 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الفحل «سلوان الزبير» والمملوك لمربط غلفا للخيول العربية وحصل على 50. 91 نقطة، واحتل المركز الثالث الفحل «ك أ بادي» والمملوك لمربط غلفا للخيول العربية وحصل على 17. 91 نقطة.

وتم تكريم أصحاب ومربي الخيول بجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التشجيعية للمواطنين ملاك الخيول العربية والمشاركة في بطولات فئة الفحول، حيث فاز بالجائزة الأولى - وقيمتها 50 ألف درهم - محمد أحمد آل علي، وفاز بالجائزة الثانية - وقيمتها 30 ألف درهم - مربط غلفا للخيول العربية، وحصد الجائزة الثالثة وقيمتها 25 ألف درهم خلف بن أحمد العتيبة.

جهود

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بجهود ومساندة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لرياضة الفروسية.

مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات، مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضوع اهتمام وحضور عالمي.

كما أكد سموه، أن رياضة الفروسية في عجمان وجدت رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم عجمان، موضحاً سموه أن هذه البطولة تأتي في دورتها الثامنة عشرة أكثر تطوراً وإبداعاً، وخاصة أن منافساتها شهدت تحكيما من قبل محكمين خليجيين، الأمر الذي يعزز من مكانتها ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، ويجعلها من جهة أخرى ملتقى سنوياً جامعاً لممارسي وعشاق هذه الرياضة.

إشادة

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالثلاثية الذهبية التي نالها المربط في ختام بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، مشيراً إلى أن الإنجاز كان متميزاً مع بداية العام الجديد.

وقال التوحيدي: بطولة عجمان كانت دوما مدخلا جميلا لحضور مربط دبي.

البطولة جمعت كل مواصفات النجاح من حيث التنظيم والتشجيع والحضور الخاص للمحكمين العرب والمشاركة الحيوية لأجمل الخيول العربية للمرابط الوطنية، معبراً عن تقديره الخاص للحضور السامي في اليوم الحفل الختامي للبطولة.