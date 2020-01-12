مايكل يظفر بـ«أقوى أشواط» دولية الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس فعاليات منافسات بطولة الشراع الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي أقيمت برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، واستضافها منتجع الفرسان الرياضي الدولي. وقررت اللجنة المنظمة والفنية إلغاء منافسات اليوم الأخير للبطولة والتي كان مقرراً أن تقام أمس، وجاء قرار الإلغاء بسبب الأحوال الجوية .

وعن قرار الإلغاء، قال عمران أحمد العويس رئيس البطولة: حفاظاً على سلامة الفرسان والخيول وجميع الأطقم العاملة، وبعد التواصل مع الاتحاد الدولي للفروسية، قررت اللجنة المنظمة إيقاف منافسات اليوم الختامي لبطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين.

وشهدت الجولة التي حضر جانباً منها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وممثلو الجهات الراعية للأشواط، منافستين دوليتين من فئة النجمتين، وكان أكثرها إثارة الشوط الثاني على حواجز ارتفاعها (145) سم، وشارك فيه 46 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 9 فرسان دون خطأ. وبعد منافسة ساخنة بين الفرسان، حاز الصدارة بفارق التوقيت الفارس الشاب الأيرلندي مايكل .