الأعمال ما زالت متواصلة على مضمار جبل علي

أكد مضمار جبل علي تواصل الأعمال على أرضية المضمار بعد هطول الأمطار، للتأكد من عدم وجود أي تأثير على أرضية المضمار، وهو عمل روتيني لطالما قمنا به على مدى أكثر من ربع قرن من عمر هذا المضمار العريق. وقد طلبنا من هيئة الإمارات لسباق الخيل زيارة المضمار نهاية هذا الأسبوع حتى يطالعوا ما تم إنجازه إذا رغبوا بعمل سباق تجريبي إذا لزم الأمر.

وأضاف «البيان»: «يسابق مضمار جبل علي الزمن لعودة الحياة للمضمار العائلي لاستقبال جماهيره الغفيرة. ونشكر غالبية المدربين والفرسان وطبعاً الملاك، الذين سألوا عنا ، وأشادوا بما رأوه خلال مسيرة المضمار، وأنه لم تسجل فيه حادثة واحدة على مدى 26 سنة من السباقات ». ( دبي- البيان الرياضي)