مبيعات عالية في مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة

المصدر: (عجمان- وام)

حقق مزاد عجمان للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم، أول من أمس، بنادي عجمان للفروسية نجاحاً بمبيعاته العالية، حيث تم بيع جميع الخيول المعروضة في المزاد والبالغ عددها 54 جواداً.

وبلغت قيمة الخيول المباعة في المزاد الذي أقيم على هامش «بطولة عجمان لجمال الخيول العربية 2020» بنسختها الـ18، ونظمته اللجنة العليا للبطولة 4 ملايين و74 ألف درهم.

وحقق فرس تابع لمربط عجمان أعلى سعر في المزاد بلغ 260 ألف درهم فيما بيع الفرس «ع ج ود» لمربط عجمان بـ 240 ألف درهم .

وشهد المزاد حضوراً مميزاً للملاك والمهتمين من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت والأردن، بالإضافة إلى بعض الدول الشقيقة.

وتوجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة والمزاد بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على دعمه المتواصل للخيول العربية وتزويد المزاد بخيول ذات سلالات مختلفة وإشرافه بنفسه على تربيتها ومتابعته فعالياتها كافة.