أبوظبي يعبر غنتوت في كأس البولو

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

دشن فريق أبوظبي للبولو مشواره في بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري بفوز عريض ومهم على فريق غنتوت صاحب الأرض والضيافة بنتيجة سبعة أهداف مقابل أربعة أهداف في قمة الجولة الأولى للبطولة التي جمعت قطبي اللعبة في العاصمة أبوظبي، في بداية موسم جمعية الإمارات للبولو، والتي تحتضن مبارياتها ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم وتمتد لغاية 17 يناير الجاري.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بجولتها الثانية والتي تشهد مباراتين يلتقي في الأولى فريق (A.M) مع غنتوت، وتعقبها في الرابعة مباراة قمة ثانية في البطولة وتجمع بين فريق بهانسالي وأبوظبي، لفك عقدة الصدارة بينهما.