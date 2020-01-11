دولية قفز الحواجز تختتم الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تختتم الليلة منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة النجمتين التي تقام تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وتستضيفها ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، وأقيمت 7 أشواط في اليوم الأول للبطولة .

وثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، لبطولات قفز الحواجز الدولية التي تقام في ميادين إسطبلات الشراع بمنتجع الفرسان الدولي بأبوظبي.

وقال: هذه الرعاية تمثل دعماً كبيراً لهذه البطولات، كما أنها تمثل حافزاً لكل المشاركين، مشيداً بالتسهيلات الفنية واللوجستية التي تقدمها إسطبلات الشراع في تنظيم هذه البطولات.