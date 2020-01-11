رباعية لجودلفين في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - علي الظاهري

سجلت خيول جودلفين رباعية مميزة في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي التي أقيمت أول من أمس على مضمار ميدان برعاية «لونجين»، حيث توّج «بن بطل» بلقب «سنجسبيل ستيكس»، ونال «زاغوزكي» لقب «لونجين كونكويست كلاسيك للتكافؤ»، وخطف «بلاتينيوم ستار» لقب «جائزة دبي»، واختتم «كي فيكتوري» انتصارات الإسطبل الأزرق الملكي بانتزاع لقب الشوط الثامن.

كما أحرز «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «لونجين هايدرو كونكويست»، وحقق «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول المهجنة، فيما نال «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان لقب بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة. شهد الحفل سعيد بن حميد الطاير الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة «ميدان» وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» الذي قام بتتويج الأبطال الفائزين في الأشواط الثمانية.

حققت «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، لقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة» من «الفئة الأولى»، لمسافة 1600 على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزها 65 ألف دولار، بقيادة الفارس فيبريك فيرون وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، مسجلة زمناً قدره 1.46.92 دقيقة وبفارق أربعة أطوال وربع عن «تشيك روك» للإمارات للسباقات الترفيهية. حلق «اختيار» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني «لونجين هايدرو كونكويست» «تكافؤ» لمسافة 1200م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.09.50 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «دريم توداي» لملبورن 10 للسباقات.

«كوماندينج» بطل «2000 جينيز»

ظفر «كوماندينج» لناصر عسكر بلقب الشوط الثالث السباق التحضيري «بطولة 2000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1600م على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.39.69 دقيقة، بفارق رأس عن «المداير» لإتش وبي بقيادة الفارس فيرناندو جارا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

توّج «بن بطل» لجودلفين بلقب الشوط الرابع «بطولة «سنجسبيل ستيكس»» لمسافة 1800م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.52.18 دقيقة بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «فور ذي توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

اقتنص «زاغوزكي» لجودلفين لقب الشوط الخامس «لونجين كونكويست كلاسيك» «تكافؤ» لمسافة 1600م على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.35.90 دقيقة، بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

ونال «كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، لقب الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للخيول المهجنة «الفئة الثانية» في الشوط السادس لمسافة 1600م، على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوغ واتسون، مسجلاً زمناً قدره 1.37.56 دقيقة وبفارق رأس عن «سيكريت امبشن».

«بلاتينيوم ستار» يخطف «جائزة دبي»

وخطف «بلاتينيوم ستار» لجودلفين لقب الشوط السابع «جائزة دبي» لمسافة 1200م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.11.70 دقيقة، بفارق رقبة عن «حمامة» لإسطبلات الرشيد بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش. ظفر «كي فيكتوري» لجودلفين بلقب الشوط الثامن والأخير «تكافؤ» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.58 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «فيرمامنت».

رعاية

قال باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين»، إن رعاية الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي تعتبر مهمة باعتبار الحدث أحد أبرز الفعاليات بعد كأس دبي العالمي و«سوبر ساتر داي»، معرباً عن سعادتهم باستكمال الشراكة مع «ميدان»، حيث سترعى «لونجين» الأمسية الأخيرة قبل سباق «سوبر ساتر داي»، كما تفخر الشركة برعاية «شيماء كحيلة كلاسيك» في أمسية كأس دبي العالمي.

سعيد بن سرور: مشاركة ناجحة بدبي

أكد المدرب سعيد بن سرور أن «بن بطل» الفائز بلقب «سنجسبيل ستيكس» قدم أداء مميزاً في المشاركة الأولى في دبي، مشيراً إلى أن الأرضية ناسبت البطل. وعن «بلاتينيوم ستار» قال إنه قدم عرضاً مميزاً على مستوى سباقات بريطانيا ومن المحتمل استمرار مشاركته على الأرضية العشبية.

آبلبي: «زاكوزكي» مميز

أشاد المدرب شارلي أبلبي بقدرات والأداء المميز لـ «زاكوزكي» بطل الشوط الخامس، وقال إن الكرنفال يعد المكان المناسب للبطل، حيث شعر بأنه من الأفضل استغلال وضعه في سباقات الهانديكاب للحصول على بعض الثقة، آملاً في أن يقدم «زاكوزكي» نتائج طيبة لدى عودته إلى المملكة المتحدة.

السبوسي: «اختيار» و«مقرب» تألقا

أعرب سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بفوز «اختيار» في الشوط الثاني، مشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه البطل، إضافة إلى «مقرب» والذي حل في المركز الثالث في الشوط نفسه. وأضاف: المشاركة على المضمار العشبي ناسب «اختيار» أكثر من «الرملي».

معمر عبدالله: ترقبوا أسماء جديدة

أعرب معمر عبدالله أمين مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن سعادته بإنجاز «كيمبير»، وكشف عن وجود خيول جديدة في الإسطبل تم شراؤها من أمريكا وأوروبا تنتظر بعضها مشاركات في سباقات الكرنفال، متوجهاً بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الدعم الكبير للإسطبل.

ناصر عسكر: الصبر سر النجاح

كشف ناصر عسكر مالك «كوماندينج» الفائز بلقب «بطولة 2000 جينيز الإماراتي» عن سر النجاح والتألق لخيوله في الفترة الأخيرة أبرزها الصبر إضافة إلى التدريب الجيد. وأشاد بأداء «كوماندينج» إلى جانب زميله في الإسطبل «دراك أوف نايت» والذي جاء ثالثاً في السباق وتم شراؤه من مزاد جودلفين.