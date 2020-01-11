إثارة في ثاني أيام «عجمان لجمال الخيل»

المصدر: عجمان ـ وام

شهدت بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020 في يومها الثاني أول من أمس والمقامة حالياً تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» على ميدان الفروسية في إمارة عجمان منافسات قوية بين الخيول المشاركة.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني من البطولة والتي اشتملت على سبع فئات من الأفراس والأمهار وشارك فيها 109 خيول، فاز بالمركز الأول الفرس «زينة» المملوك للشيخة مريم بنت سلطان القاسمي عن الفئة الرابعة «ج» بعمر أربع سنوات فما فوق.

وفي الفئة الرابعة للأفراس «د» بعمر أربع سنوات فاز الفرس «الأريام شكيرة» المملوك لإسطبلات الأريام العربية بالمركز الأول، وفاز مربط الصفران للخيول العربية بالجائزة الأولى لجائزة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان التشجيعية لملاك الخيول العربية لفئة الأفراس وقيمتها 50 ألف درهم.

وأسفرت منافسات الفئة الخامسة «أ» للأمهار بعمر سنة عن انتزاع المهر «دي شهير» المملوك لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول.

وفي الفئة الخامسة «ب» للأمهار بعمر سنة فاز بالمركز الأول المهر «ع ج عجبان» المملوك للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

وفاز عبدالله بن محمد العتيبة بالجائزة الأولى لجائزة صاحب السمو حاكم عجمان التشجيعية لملاك الخيول العربية لفئة الأمهار بعمر سنة وقيمتها 30 ألف درهم.

وبالنسبة لمنافسات الفئة السادسة للأمهار بعمر سنتين «أ» فقد فاز بالمركز الأول المهر «الأريام شكلان» المملوك لإسطبلات الأريام للخيول العربية.

أما نتائج الفئة السادسة للأمهار بعمر سنتين «ب» فجاء بالمركز الأول المهر «دي نايل» المملوك للشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأسفرت نتائج الفئة السابعة للأمهار بعمر ثلاث سنوات عن فوز المهر «برق البستان» المملوك لمربط الجواهر للخيول العربية.