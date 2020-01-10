فـوز بهانسالي في كأس البولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

دشن فريق بهانسالي للبولو، أول من أمس، مشواره في بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري، بفوز عريض على فريق علياء آل مكتوم (A.M)، بنتيجة 8 أهداف مقابل 3,5 في اللقاء الذي جمع الفريقين، بالملعب رقم 1 بمنتجع ونادي ديزرت للبولو، وبهذه النتيجة وجه فريق بهانسالي بقيادة ريشسي كومار، إنذاراً شديد اللهجة، لفريقي غنتوت وأبوظبي اللذين لعبا وجهاً لوجه، أمس، في ختام الجولة الأولى للبطولة التي تمثل باكورة موسم 2019/‏ 2020 لجمعية الإمارات للبولو، شهد المباراة علي البواردي رئيس الجمعية.