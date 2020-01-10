مهرجان محمد بن زايد للقدرة يُتوِّج السورية «ماسة» بطلة لسباق السيدات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نالت الفارسة السورية ماسة عدنان شرف التتويج بلقب النسخة الأولى ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة الذي انطلق صباح أمس بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة بمشاركة 157 فارسة، في السباق الذي شهد تفوق إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنيلها المركزين الأول والثاني، بعد منافسات قوية وكان الفارق الزمني بين وصول صاحبة المركز الثاني عن الأول ثانية واحدة فقط.

وجاء فوز البطلة ماسة عدنان على صهوة الجواد «بيريسك» في زمن قدره 3:26:15 ساعات، وجاءت وصيفة الفارسة خديجة أحمد يوسف على صهوة «راقوسوا» بعد أن قطعة المسافة في 3:26:16 ساعات، وجاءت ثالثة الفارسة نوف سعيد النعيمي من إسطبلات دباوي على صهوة «ستيل تروبلي» في زمن قدره 3:28:56 ساعات، وحلت في المركز الرابع الأرجنتينية أنتونيلا مورين من إسطبلات المغاوير على صهوة «هوتسبير» قاطعة المسافة في 3:29:06 ساعات.

توج الفائزين بالمراكز الأولى عقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، مسلم العامري مدير عام قرية الوثبة، محمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية، محمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات.

نجاح

ورفع اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في يومه الأول، موضحاً أن الأجواء كانت مميزة والمشاركة كانت إيجابية وقوية من الفارسات. كما قدم الريسي الشكر أيضاً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي وجه بإقامة المهرجان، كما قدم التهنئة لسموه بمناسبة نجاح المهرجان وفوز إسطبلاته بلقب سباق السيدات. وقال الريسي: في مثل هذا اليوم الجميل نقول لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شكراً لكل ما قدمته لدولة الإمارات من جهد وسهر، وتطوير سياسي واقتصادي، شكراً على اهتمامك المستمر بالمواطن والمقيم، شكراً للتضحيات ولكل ما تقدمه من أجل دولة الإمارات.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للفروسية عن فخرهم بالمهرجان، موضحاً أنه يعتبر إضافة كبيرة لسباقات قرية الوثبة لأنه يحمل اسماً كبيراً وغالياً على الجميع، مؤكداً أن المهرجان سيكون أقوى وأفضل في كل موسم، مشيداً بالجهود التي بذلت من إدارة القرية طوال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح ضربة البداية.

شرف

وعبرت الفارسة ماسة عدنان بطلة السباق عن فخرها بأن تكون صاحبة أول لقب في المهرجان، مؤكدة أن ذلك يمثل شرفاً كبيراً لها يجعلها في قمة السعادة وفي ذات الوقت يمنحها دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة. وقالت ماسة إن مفتاح فوزها كان المدرب على الجهوري الذي قدم لها التوجيهات وتابع معها ثانية بثانية.دعم

وأهدت خديجة يوسف صاحبة المركز الثاني فوزها إلى والديها، موضحة أنهما قدّما لها الدعم في مجال الفروسية وساعداها على الفوز الذي حققته، وقالت الفارسة خديجة إنها فخورة بالفوز في السباق الذي شهد تحدياً قوياً.

400

نالت الفائزة الأولى في سباق السيدات أمس جائزة مالية بقيمة 400 ألف درهم، والثانية 300 ألف درهم، والثالثة 250 ألف درهم، ومن الرابـع إلـــى العاشر 200 ألف درهم، والحادي عشر 100 ألف، والثاني عشر 90 ألفاً، والثالث عشر 80 ألفاً، والرابع عشر 70 ألفاً، والخامس عشر 60 ألفاً، ومن المركز السادس عشر حتى الخامس والعشرين 50 ألف درهم، لتبلغ قيمة إجمالي الجوائز 3 ملايين و250 ألف درهم.

100

يتواصل المهرجان في يومه الثاني بسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم بمشاركة 216 فارساً وفارسة، والذي ينطلق عند السادسة والنصف صباح اليوم، ويتكون من 4 مراحل، فيما يختتم المهرجان غداً بالسباق الرئيس والأبرز لمسافة 120 كلم.

27

شهد سباق السيدات مشاركة 157 فارسة مثّلن 27 دولة من مختلف دول العالم بشعارات إسطبلات مختلفة من دولة الإمارات.