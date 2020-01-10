297 جواداً تتنافس في بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

المصدر: عجمان - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، انطلقت مساء أمس منافسات النسخة الـ 18 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربـــــي 2020 تحـــت شعـــار «عام الاستعـــداد للخمسين».

يشارك في البطولة التي تقام على ميدان الفروسية في إمارة عجمان أكثر من 297 جواداً لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات وخارجها التي لها إنجازاتها، ما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد عام محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها واقتنائها وتربيتها.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن رياضة الفروسية وجدت في عجمان رعاية خاصة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو حاكم عجمان، وأن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير التي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من القيادة وأبناء دولة الإمارات ما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالمي.

وقال سموه: نعتبر أنفسنا محظوظين إذ تمكنا في عجمان من إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة التي حباها الله بجمال الشكل ورشاقة القوام التي تعتبر جزءاً أصيلاً من تراثنا العربي الخالد، منطلقين في ذلك من المكانة التي منحها الإسلام للخيل.