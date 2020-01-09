الجولة الأولى لـ «كأس آل مكتوم» في ميدان اليوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

تتجه الأنظار اليوم، إلى الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار ميدان برعاية «لونجين» وبمشاركة 96 خيلاً وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط مليوناً و310 آلاف دولار.

ويشهد حفل اليوم، 8 أشواط حافلة بالإثارة أبرزها سباقا الجولة الأولى لكأس آل مكتوم للتحدي للخيول العربية «الفئة الأولى» والمهجنة «الفئة الثانية» لمسافة 1600م، على المضمار الرملي إلى جانب سباق «سينغسبيل ستيكس» .

وسباق تحضيري 2000 غينيز للخيول الواعدة، وستكون الإثارة حاضرة في الجولة الأولى من بطولة آل مكتوم للخيول المهجنة «الفئة الثانية» في الشوط السادس لمسافة 1600م، على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 350 ألف دولار،.

ويشهد السباق مشاركة 8 خيول في مقدمتها «تيم توك» لجودلفين و«هيفي ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كيمبير» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، كما يدافع عن اللقب «نورث أمريكا» لرمضان قاديروف.

وتشهد بطولة «سنغسبيل ستيكس» في الشوط الرابع لمسافة 1800م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 250 ألف دولار، مشاركة 8 خيول أبرزها «بن بطل» لجودلفين ورفيقه في الإسطبل «دريم كاسل» حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى «فور ذي توب» للشيخ راشد بن حميد النعيمي.

كأس آل مكتوم

وتدشن الجولة الأولى لبطولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة، فعاليات الحفل في الشوط الأول لمسافة 1600م .

والبالغ قيمة جوائزها 65 ألف دولار على المضمار الرملي، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «شداد 2» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «ميرنا» لياس لإدارة السباقات، «إيه إس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، «آر بي موني تو بيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، «إيه إف السجنجل» لخالد خليفة النابودة.

إضافة إلى «عاتبة الخالدية» لفهد محمد العريني، ويشارك في الشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1200م على المضمار العشبي «تكافؤ» والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، 8 خيول أبرزها «اختيار» و«مُقرب» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويتنافس في الشوط الثالث السباق التحضيري «بطولة 2000 غينيز الإماراتي» لمسافة 1600م على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، 18 خيلاً تمثل جودلفين 3 أسماء وهي:

«فيرست فيو» و«ليزر شو» و«لوست إين تايم» إضافة إلى «اتريبيوشن» و«وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشهد الشوط الخامس «تكافؤ» لمسافة 1600م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «زاغوزكي» و«مرحبا» لجودلفين، «ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «جبر» و«يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما يشهد السباق مشاركة «اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي و»ولش لورد«لمتعب زيد الشمري، ويتواصل التحدي في الشوط السابع لمسافة 1200م على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 16 خيلاً منها 5 خيول لجودلفين وهي:

«كولور إيميدج»، «بلاتنيوم ستار» و«ستوري اوف لايت»، «شاسينغ دريمز»، «سايلنت ويف»، إضافة إلى مشاركة «زوبراداست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم،.

ويسدل الستار على الحفل في الشوط الثامن والأخير «تكافؤ» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار، أبرزها «كي فيكتوري» و«جود فورتشن» و«بيس اوف هيستوري» لجودلفين، و«مزدوج» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى «كونكت» لسلطان علي و«راستريلي» لأحمد علي السبوسي.

جاهزية «بن بطل»

وأكد المدرب سعيد بن سرور جاهزية «بن بطل» لسباق «سنغسبيل ستيكس»، وقال: استمتع «بن بطل» بشتاء رائع في دبي وهو في جاهزية طيبة، ولم يكن مرتاحاً للركض على الأرضية الثقيلة في آسكوت في مشاركته الأخيرة، وأفضل أداء قدّمه كان على أرضيات أكثر جفافاً .

ولكنه ظل يتمرن بشكل جيد في الآونة الأخيرة، والجواد يقدم أداء جيداً من أول مشاركة بعد غيبة، ويبدو هذا السباق منطلقاً جيداً له، ويحمل وزناً أعلى من منافسيه، ولكنه جواد متميز، وآمل في تحقيقه نتيجة جيدة. وعن مشاركة «دريم كاسل» في السباق نفسه، قال: يعتبر هو الآخر في مستوى طيب أيضاً، وقدم أداء ممتازاً في سباقات الكرنفال العام الماضي.