«عجمان لجمال الخيل العربي 2020» تنطلق اليوم بميدان الفروسية

المصدر: عجمان - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، تنطلق اليوم بميدان الفروسية بعجمان منافسات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2020 تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» بإشراف جمعية الإمارات للخيول وتستمر أربعة أيام.

شعار

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق النسخة الجديدة من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، والتي تقام تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» يأتي استعداداً للاحتفال بالذكرى الخمسين لبلادنا العام القادم. ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.