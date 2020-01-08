«دبي ريسينغ» جاهزة لتغطية مهرجان محمد بن زايد للقدرة 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة ممثلاً بقناة دبي للسباقات «دبي ريسينغ»، جاهزيته لتغطيته ومواكبته لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة 2020، والذي يقام في الفترة ما بين 09 ـ 11 يناير الجاري، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، إلى أن التغطية المباشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقدرة 2020، تتضمن ثلاثة سباقات: سباق السيدات غداً الخميس، وسباق الإسطبلات الخاصة بعد غد الجمعة، وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد السبت المقبل.

تبدأ التغطيات المباشرة والبرامج المصاحبة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقدرة 2020، اليوم من خلال برنامج (PRE-RIDE) ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، ولغاية الساعة: 17:30 بتوقيت الإمارات، والذي يواكب الفحص الطبي والفني والوزن لسباق السيدات لمسافة 100 كم، مباشرة من قرية الإمارات العالمية للقدرة بمنطقة الوثبة، وصولاً إلى الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش موعد بث الحلقات الخاصة من برنامج «خطة البيرق».

وفي استعدادات غد ستواكب دبي ريسينغ، سباق السيدات لمسافة 100 كم، ابتداء من الساعة: 05:30 صباحاً من استوديو قرية الإمارات العالمية للقدرة، فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات وعبر برنامج (PRE-RIDE)، لمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات.

سباق

وفي صباح بعد غد الجمعة، سيتم نقل سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، ابتداء من الساعة: 05:30 بتوقيت الإمارات، فيما سيتم الانتقال ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات وعبر برنامج (PRE-RIDE)، لمواكبة الفحص الفني والوزن لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 120 كم، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات.

أما يوم السبت المقبل فستواكب دبي ريسينغ سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 120 كم، ابتداء من الساعة: 05:30 صباحاً، فيما سيتم بث الحلقة الخاصة من برنامج «خطة البيرق» ابتداء من الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات.