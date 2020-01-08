4 فرق تدشّن كأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وكأس بنك أبوظبي التجاري «هاند يكاب 12 جول»، والتي يستضيفها منتجع دبي ديزرت بالم للبولو وتستمر حتى 17 يناير الجاري، بمشاركة 4 فرق وهي: فريق (A.M) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بهانسالي، كما تقوم شركة كابيتال دي استوديو بتنظيم البطولة وتسويقها، وكذلك رصدت العديد من الجوائز والهدايا للمشاركين.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة أول من أمس، بمنتجع ديزرت بالم بحضور سنتياجو تورغنير مدير البطولة ونيل ماكلين مسؤول التحكيم وإياد داموني مدير التسويق، وشهده ممثلو نادي غنتوت، ورؤساء الفرق المشاركة، وعدد من اللاعبين المحترفين ومحبي اللعبة.