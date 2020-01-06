«ميادين» لحمدان بن راشد يتألق في «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهد السباق السابع لمضمار «ميدان»، الذي أقيم أول من أمس، برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول»، عدداً من المفاجآت المثيرة، إذ ظفر «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السادس «الحي الأول - كأس مانشنز» لمسافة 1400 متر، فيما اقتنص «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم لقب الشوط السابع والأخير «الحي الأول - كأس ريزيدنسيز» لمسافة 1600 متر.

وحقق «فرانز كافكا» لسلطان علي لقب الشوط الخامس الرئيسي «الحي الأول - جائزة فيلا» لمسافة 2000 متر.

«البتار» نجم الأول

ظفر «البتار» لـ«فينكس» للتهجين بلقب الشوط الأول «الحي الأول - مسابقة مسارات بلوفيوز» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.37.20 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «دارك ثندر» لمالكه لورانس بيرك، وجاري جوس بيتر بيربك بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دوج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «أنطونيو فيفالدي» لمحمد عبد الله محمد راشد الشحي في المركز الثالث بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«جود فايتر» بطل الثاني

اقتنص «جود فايتر» لإسطبلات «الرشيد» لقب الشوط الثاني «الحي الأول - مسابقة سيجل بوينت للجري» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.13.52 دقيقة وبفارق أنف عن «ليك كوزواي» لجون والتر مورايس بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وحل في المركز الثالث «مامبو ميسشيف» لنقابة «فينكس» للسيدات بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

«واي أوف ويزدوم» يظفر بالثالث

حقق «واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش لقب الشوط الثالث «الحي الأول - كأس ليجند» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.80 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيف «سبيدي موف» لـ«تتش جولد للسباقات» بقيادة الفارس شون كيران، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «جنيتيسيست» لـ«أبوظبي ريسنغ» بقيادة الفارس أشتيبان مازور، وإشراف المدرب هلال العلوي.

«إيمورتالايزد» يخطف الرابع

ظفر «إيمورتالايزد» لإسطبلات «البيرق» بلقب الشوط الرابع «الحي الأول - مسابقة البحيرة الكريستالية للجري» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 170 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 2.20.82 دقيقة وبفارق رقبة عن «جلوريوس بويت» لسانديب جاداف بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «ليتيجيشن» لإسطبل «رمضان» بقيادة الفارس بير اندرس جرابيرج وإشراف المدرب جابر رمضان.

«فرانز كافكا» بطل الرئيسي

اقتنص «فرانز كافكا» لسلطان علي لقب الشوط الخامس الرئيسي «الحي الأول - جائزة فيلا» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 2.02.56 دقيقة وبفارق 4 أطوال وربع الطول عن الوصيف «ولفورد» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «كونكلوجن» لـ«جالاكسي للسباقات» بقيادة الفارس أشتيبان مازور وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«ميادين» نجم السادس

حقق «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «الحي الأول - كأس مانشنز» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي البالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً 1.25.19 دقيقة وبفارق طول وربع الطول «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل في المركز الثالث «جودي» لإسطبلات «الرشيد» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«شيفدوم» مسك الختام

ظفر «شيفدوم» للشيخ حشر محمد آل مكتوم لقب الشوط السابع والأخير «الحي الأول - كأس ريزيدنسيز» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي البالغ قيمة جوائزه 185 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 1.36.91 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن الوصيف «ستراتون ستريت» فيما جاء ثالثاً «بيلنجز جيت» لمحمد جابر.

ترشيحات

لم يتمكن أحد من الجماهير وعشاق السباقات في ميدان من ترشيح 6 خيول فائزة، فيما نجح 5 أشخاص في ترشيح 5 خيول فائزة. وتمكن 59 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة، وتم اختيار 8 فائزين منهم، ونال كل واحد جائزة نقدية بقيمة 500 درهم. وابتسم الحظ لشخص واحد في جائزة الترضية للأشواط الثلاثية، مسجلاً 48 نقطة ليحصل على مبلغ 4000 درهم.

كريسفورد: «فرانز كافكا» إلى الكرنفال

أشاد المدرب سايمون كريسفورد بالأداء الكبير الذي قدمه بطل الشوط الخامس الرئيسي «فرانز كافكا» خلال السباق السابع لمضمار «ميدان».

وقال سايمون كريسفورد، إن البطل عقب هذا الإنجاز سيشارك في سباقات كرنفال كأس دبي العالمي على الأرضية الرملية، إذ يمتلك عدداً من الخصائص التي تؤهله للتأقلم مع الأرضية ومنها السرعة والمثابرة.

وأضاف سايمون كريسفورد، أن المسافة ناسبت البطل، متمنياً أن يحقق النتائج المرجوة منه. دبي - البيان الرياضي

ساتيش سيمار: سعيد بتحقيق الثلاثية

عبر المدرب ساتيش سيمار سعادته بتحقيق ثلاثية قوية خلال السباق السابع لمضمار «ميدان» العالمي. وتحدث ساتيش سيمار عن بطل الشوط الثاني «جود فايتر» قائلاً: إن البطل نجح في إثبات جدارته خلال السباق، والخطة المقبلة هي المشاركة على مسافة الميل في السباقات المقبلة.

وأضاف ساتيش سيمار أن الوصيف «ليك كوزواي» قدم أداءً جيداً في أول مشاركة له في «ميدان». وعن «واي أوف ويزدوم» بطل الشوط الثالث قال ساتيش سيمار: لقد حقق البطل انتصاره الأول في «ميدان» مع بداية الموسم، شهر أكتوبر الماضي، ولقد تطور مستواه كثيراً، فهو يحب الركض على المضمار الرملي والعشبي، ونحن نسعى إلى إدخاله إلى سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، ولكن قبل هذا علينا إشراكه في سباق آخر. دبي - البيان الرياضي

سالم السبوسي: مستقبل «ميادين» باهر

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء المتميز الذي قدمه «ميادين» في الشوط السادس. وقال سالم السبوسي، إننا محظوظون بإشراك البطل في السباق، كما أن قلة الوزن ساعدت البطل في تحقيق اللقب. وأضاف سالم السبوسي، أنه سيتم التشاور مع المدرب دوج واتسون لتحديد الوجهة المقبلة لـ «ميادين»، مبدياً في الوقت ذاته تفاؤله بمستقبل البطل في السباقات القادمة. دبي - البيان الرياضي