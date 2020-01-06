«كلنا محمد بن زايد» شعار التغطية الإعلامية لمهرجان القدرة

المصدر: أبوظبي البيان الرياضي

سخّرت قنوات أبوظبي الرياضية كل إمكانياتها البشرية والفنية من أجل تغطية استثنائية ومرتقبة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي ينطلق يوم الخميس المقبل ويختتم بالسباق الرئيسي يوم السبت في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، حيث تبدأ التغطية المميزة بشعار «كلنا محمد بن زايد»، قبل ثلاثة أيام من المهرجان عبر شاشة قناة ياس إحدى قنوات أبوظبي الرياضية وتستمر لغاية الثالث عشر من شهر يناير الجاري، وتبدأ التغطية بسهرة خاصة تتناول كل جوانب المهرجان، وذلك من بعد انتهاء سباقات المهرجان وتحديداً في الثاني عشر من يناير.

وأكد يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على جاهزية كوادر القناة وبكل الإمكانيات الفنية من أجل تغطية تليق بهذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يحمل اسماً غالياً على قلوب كل إماراتي ومقيم على أرض الإمارات، واستطرد قائلاً: حين يقترن أي حدث باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا بد من مواكبة الحدث بما يليق بمقام ومكانة سموه ومحبة قلوبنا لسموه وجهوده في العمل من أجل رفعة وطننا الغالي وكذلك المواطنين، وما نقدمه إلا تعبير بسيط عن حبنا لسموه وبما يجذر ولاءنا للإمارات وقيادتنا الحكيمة التي جعلت من الإمارات أرض الإنجازات وموطن السعادة والتسامح.

تغطية موسعة

وعبر سهرات يومية من عدة مواقع وعبر التغطية الحيّة المباشرة، تتوسع تغطية «ياس» بارزة القيمة الكبيرة التي يعكسها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للقدرة.

ولأول مرة في تاريخ تغطية سباقات القدرة، سيكون هناك استوديو للتحليل الفني للسباقات باللغة الإنجليزية بالتوازي مع الاستوديو الرئيسي للتحليل الفني باللغة العربية. لتشكل نقلة نوعية وحالة استثنائية ومفاجأة سارة لعشاق رياضة القدرة خاصة والخيول بشكل عام. وإضافة مهمة لجذب شريحة جديدة من المشاهدين، فضلاً عن التعليق على السباق باللغة الانجليزية.