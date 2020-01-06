برين يقتنص الجائزة الكبرى في دولية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج الفارس الأيرلندي شين برين على صهوة الجواد «ويلفاسكر»، بطلاً لشوط الجائزة الكبرى، في جولة حصد النقاط المؤهلة لكأس العالم المقررة في لاس فيجاس بأمريكا ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، وذلك ضمن منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز التي اختتمت، أول من أمس، على الميدان الرملي بنادي أبوظبي للفروسية، وأقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشهدت مشاركة 150 فارساً وفارسة من 20 دولة.

ونال الفارس برين، 100 ألف درهم جائزة المركز الأول من دون خطأ، كما شهد اليوم الختامي إقامة 4 أشواط أخرى، تنافس فيها المشاركون على ألقاب وجوائز مميزة، وتألق فارسنا عبد الله أحمد الشرفا، وفاز بالشوط الخامس عشر على صهوة الجواد «كوراندو»، وتصدر الفارس الأردني علي يوسف علي أبوهامور على صهوة الجواد «كونتريوس» ودون خطأ الشوط الرابع عشر، وفاز الفارس المصري كريم الزغبي على صهوة الجواد «اف نيرسيست» بالمركز الأول ودون خطأ في الشوط الثالث عشر، وذهب المركز الأول في الشوط الثاني عشر، إلى الفارس البرتغالي لويس سابينو على صهوة الجواد «ادامود».