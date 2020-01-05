الفرسان الصغار يخطفون أضواء دولية أبوظبي لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

خطف الفرسان الصغار الأضواء خلال مسابقاتهم، ضمن فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمشاركة كبيرة من نخبة الفرسان والفارسات من 20 دولة، ونال فرسان المستقبل، إعجاب الجماهير من الفرسان الكبار، حيث كشفوا عن مهارات متقدمة وتوجوا بالألقاب، ففي الشوط الحادي عشر، الذي أقيم على ارتفاع 120 سم، أحرز عمر المرزوقي المركز الأول على صهوة الجواد «كورال بيش زد»، كما حلق سعد المازمي على صهوة الجواد «سوبر ترامب» بصدارة الشوط السابع، على ارتفاع 130 سم.

عروض مبهرة

وقدم الفرسان الصغار عروضاً مبهرة في الشوط العاشر، الذي أقيم على ارتفاع 110 سم وتصدره الأردني محمد أبو هامور على صهوة الجواد «كارلوس»، وفي الشوط السادس حاز الأيرلندي شاني برين على صهوة الجواد «ريجال دن» المركز الأول في المسابقة، التي أقيمت على ارتفاع من 120 إلى 130 سم، وتصدر الشوط الثامن، على ارتفاع 145 سم اللاتفي كريستابس نيرتنكيس على صهوة الجواد «مون ري».