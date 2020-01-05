ثنائية لخيول منصور بن زايد في رابع سباقات مضمار العين

المصدر: العين طلحة عبدالله

حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية في الحفل الرابع لسباقات مضمار نادي العين للفروسية، أول من أمس، وتوج الجواد «صاروخ»، بلقب سباق الهيلي لمسافة 2000 م «تكافؤ»، في الشوط الثالث، بإشراف أنا منديز وقيادة جيسوس روزاليس، وأكمل المهر «مشير الوثبة»، لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف جان دي روال وبقيادة ريتشارد مولن، الثنائية لخيول سموه بفوزه بلقب الشوط الخامس، للمبتدئة توليد الإمارات، لمسافة 1600م، وتوج الجواد «إينهو توبشيف»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وإشراف إروين شاربي، وقيادة دين أونيل، بلقب سباق الجاهلي في الشوط السادس، لمسافة 1400 م «تكافؤ»،أشواط وأبطال

وفاز الجواد «برادو دي بانشيز»، لناصر عسكر، بلقب كأس الوثبة ستاليونز، لملاك الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، في الشوط الأول، لمسافة 1800 م «تكافؤ»، فيما توج الجواد «كاليفورنيا جمبو»، لأحمد بلقاسم، بلقب الجيمي بالشوط الثاني المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 م، وخطف المهر «إس إس دستور»، لأحمد المزروعي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، لقب رماح بالشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1800 م،وفاز المهر «جولد سيلفر»، لزياد كلداري، وإشراف إبراهيم أصيل، بلقب الجاهلي، في الشوط السابع والختامي للخيول المبتدئة، لمسافة 1000 م، بفارق 5.25 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

حضور

حضر الحفل الرابع لمضمار العين، فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وقاموا بتتويج الفائزين، وشهد السباق نحو 11 ألف متفرج.