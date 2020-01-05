ميثاء بنت محمد تقود غنتوت ياس للفوز بكأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي البيان الرياضي

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق غنتوت ياس للفوز بلقب المهرجان الأول على كأس سلطان بن زايد للبولو والذي أقيم مساء أول من أمس بملعب سلطان بن زايد الجديد بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وبرعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد، وجاء تتويج فريق غنتوت ياس بفوزه على فريق غنتوت مازيراتي بنتيجة 6-4، وسط احتفالية جماهيرية رائعة جسدت الكثير من معاني الوفاء لأهل العطاء، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت وعدد من المسؤولين والرياضيين وممثلي الجهات المساهمة والمشاركة والرعاة، وفي ختام المهرجان الذي تزامن مع احتفالات نادي غنتوت بيوبيله الفضي ومرور 25 سنة على تأسيسه، قام كبار الحضور بتكريم الرعاة والجهات التي ساهمت في دعم مسيرة النادي منذ تأسيسه وإنجاح حفل المهرجان.

مهرجان ناجح

وقالت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم قائدة فريق غنتوت ياس للبولو إن نادي غنتوت برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان نجح في إخراج مهرجان الوفاء لأهل العطاء الذي حظي باستجابة واسعة في ثوب تنظيمي رائع استحق عليه الجميع التهنئة والشكر، وأكدت سموها أن البداية من خلال مهرجان الوفاء تعد مبشرة للغاية مواصلة لنشاط نادي غنتوت للبولو الذي يشهد العديد من البطولات المقبلة وفي مقدمتها بطولة كأس رئيس الدولة التي تكتسب أهمية خاصة وذكرت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد أن المباراة الاستعراضية التي جمعت فريقي غنتوت ياس مازيراتي جاءت متكافئة من الفريقين ما يؤكد ارتفاع المستوى الفني تدريجياً خلال البطولات المقبلة، وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع مستوى اللعبة التي شهدت تطوراً لافتاً في الفترة الأخيرة.