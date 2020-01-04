«جودلفين» تقص شريط كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

افتتح فريق «جودلفين» سجل الانتصارات في الأمسية الأولى لكرنفال كأس دبي العالمي.

والذي أقيم يوم أمس على مضمار «ميدان» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني»، إذ حققت خيول الاسطبل الأزرق ثنائية قوية عبر «فاينال سونج» بطلة الشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة 1000 جينيز الإماراتي»، فيما اقتنص «ميجور بارتنرشيب» لقب الشوط الرابع «بطولة ميدان للتحدي».

وظفر «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثاني، بينما حقق «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي لقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة دبوي ستيكس».

ونال «يونيفرسال اوردر» لعبدالله المنصوري لقب الشوط السادس «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية».

«فاينال سونج» نجمة الافتتاح

اقتنصت «فاينال سونج» لجودلفين لقب الشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني» .

والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلة زمناً قدره 1.24.44 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «داون اون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«المنارة» بطل الثاني

حقق «المنارة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني «الخدمات المصرفية الشخصية من بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دوج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 57.75 ثانية وبفارق طول وثلاثة أرباع طول عن «كاسبيان برنس» لستيفن لوتش ومايكل آبلبي .

«جراند أرجنتاير» بطل الثالث

ظفر «جراند أرجنتاير» للإمارات للسباقات الترفيهية بلقب الشوط الثالث «الخدمات المصرفية المتميزة من بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب دوج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.59.31 دقيقة وبفارق رأس عن «آبف نورمال» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي .

«ميجور » يظفر بالرابع

حقق «ميجور بارتنرشيب» لجودلفين لقب الشوط الرابع «بطولة ميدان للتحدي» برعاية «إدارة الأصول من بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.23.33 دقيقة .

وبفارق طول ونصف طول عن «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«جلاديتور كينج» نجم الرئيس

ظفر «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي بلقب الشوط الخامس الرئيس «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة 3» على المضمار الرملي برعاية «الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني».

والبالغ قيمة جوائزه 200 ألف دولار أمريكي بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.11.29 دقيقة وبفارق رقبة عن «ابن مالك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«يونيفرسال » مسك الختام

ظفر «يونيفرسال اوردر» لعبدالله المنصوري بلقب الشوط السادس «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «الخدمات المصرفية للشركات من بنك الإمارات دبي الوطني» .

والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك مسجلاً زمناً قدره 2.31.36 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

سباق

ينطلق تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم السباق السابع لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» بمشاركة 110 خيول تتنافس على جوائز الأشواط السبعة البالغة قيمتها الإجمالية مليوناً و 240 ألف درهم.

مفاجآت

أطاحت المفاجآت التي غيرت نتائج أشواط مسابقات الترشيحات بآمال وتطلعات عشاق السباق، حيث لم يتمكن أحد من ترشيح 6 خيول فائزة أو 5 خيول فائزة، فيما تمكن شخص واحد من ترشيح 4 خيول فائزة، ونال مبلغ 14 ألفاً و 965 درهماً.

وتمكن 31 شخصاً من الفوز بجائزة السوبر فيكتا، وتم اختيار 30 شخصاً لينال كل منهم 1000 درهم .

ولم ينجح أحد في الفوز بجائزة الفئة المزدوجة المبكرة والفئة المزدوجة الوسطى ولا الفئة الأخيرة، كما ولم ينجح أحد في مسابقة الأشواط الثلاثية ولا جوائز الترضية للأشواط الثلاثية ولا السوبر هاي فايف.

سعيد بن سرور: «فاينال سونج» إلى «1000 جينيز الإماراتي»

عبر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن كامل رضائه بالأداء الكبير التي قدمته «فاينال سونج» لجودلفين بطلة «تحضيري 1000 جينيز الإماراتي» .

وقال سعيد بن سرور، إنها التجربة الأولى لها على الأرضية الرملية، إذ سبق لها المشاركة على الأرضية العشبية في المضامير البريطانية، مضيفاً إن الهدف هو سباق «1000 جينيز الإماراتي» في الأمسية الرابعة للكرنفال في 24 يناير الحالي، كما أن مسافة الميل مناسبة لها.

كما تحدث سعيد بن سرور عن «ميجور بارتنرشيب» بطل الشوط الرابع «بطولة ميدان للتحدي» قائلاً «إن البطل يشارك للمرة الأولى في ميدان، وقدم أداء جيداً، ونحن نرى أن المسافة الأفضل له هي الميل».

معمر الشرفاء: «جلاديتور كينج» إلى «كأس السعودية»

أشاد معمر عبد الله أمين الشرفاء مدير سباقات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالأداء الذي قدمه «جلاديتور كينج» بطل «بطولة دبوي ستيكس» في الأمسية الأولى لكرنفال كأس دبي العالمي.

وأضاف معمر الشرفاء في تصريحات لـ «البيان الرياضي» أن وجهة البطل هي المشاركة في «كأس السعودية»، والذي سيقام في أواخر شهر فبراير القادم، وبعدها العودة إلى دبي للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي.

وقال معمر الشرفاء إن البطل مميز، إذ ينحدر نسله من الجواد «كيرلين» الذي توج العام 2008 بلقب كأس دبي العالمي.

وأكد معمر الشرفاء، أن عدداً من الخيول الجديدة القادمة من أمريكا ستشارك في الكرنفال، متمنيا مزيدا من الإنجازات في السباقات المقبلة.

سعادة كبيرة

ومن جانبه، عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه «جلاديتور كينج» في مشاركته الأولى في مضمار «ميدان» العالمي.

وأضاف ساتيش سيمار أن البطل جاء بتطلعات كبيرة، وهذا ما حققه خلال السباق، مشيرا إلى أن البطل تولى تدريبه منذ 4 أشهر، وأظهر إمكانيات كبيرة، وعقب الفوز باللقب سنضع له الخطة المناسبة.

السبوسي: «المنارة» تألق في العشبي

أشاد سالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأداء الذي قدمه «المنارة»، مضيفاً إنها المرة الأولى التي يشارك فيها البطل على الأرضية العشبية، إذ كانت مشاركاته السابقة على الأرضية الرملية.

ومن جانبه، أكد المدرب دوج واتسون إن الوجهة المقبلة سيتم تحديدها فيما بعد، والتي ستكون على مسافة 1000 أو 1200 على الأرضية العشبية.

خيارات مفتوحة لـ«يونيفرسال»

أشاد المدرب ديفيد سيمكوك بالأداء الذي قدمه «يونيفرسال اوردر» مؤكدا أن البطل تأقلم سريعاً مع الأرضية في أول مشاركة له في «ميدان» . وأضاف ديفيد سيمكوك أنهم سيرون الخيارات المتاحة للبطل.

كما أعلن ديفيد سيمكوك عن إمكان مشاركة «سبانش ميشين» الذي حقق لقب «بحرين تروفي» خلال مهرجان «رويال آسكوت» في بريطانيا العام الماضي، في سباقات الكرنفال.