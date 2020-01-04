«النخبة» في كأس محمد بن راشد للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

تتجه الأنظار اليوم إلى النسخة 13 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم التي تنطلق في الساعة السابعة صباحاً بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم برعاية «لونجين».

وبمشاركة نخبة فرسان العالم من 46 دولة يتنافسون على جوائز مالية تتجاوز قيمتها الإجمالية 7 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن رصد جوائز للفائزين حتى المركز السبعين، حيث سينال الفائزون العشرة الأوائل جوائز عينية قيمة عبارة عن سيارات، كما سيحصل الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى المركز السبعين على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم لكل فائز على أن يستكمل جميع مراحل السباق. وتوجهت مؤسسة مدينة «ميدان».

ونادي دبي للفروسية بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه المتواصل ورعايته الكريمة لرياضة الفروسية عموماً والقدرة على وجه الخصوص.

حامل اللقب

ويعتبر الفارس عبدالله غانم المري حامل لقب النسخة الماضية من إسطبلات «F3» على صهوة الجواد «لوكيليا ستاروود كوميت» والذي حقق اللقب بزمن قدره 6.24.10 ساعات.

واحتل المركز الثاني في النسخة الماضية الفارس سالم سعيد العويسي ممتطياً صهوة الجواد «كاستلبار كادابرا» لإسطبلات «F3» بزمن قدره 6.24.10 ساعات، فيما جاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد الكتبي ممتطياً الجواد «شهاب» لإسطبلات «M7» مسجلاً زمناً قدره 6.25.10 ساعات.

مراحل السباق

وتم تقسيم السباق البالغة مسافته 160 كم إلى 5 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً «اللون الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً «اللون الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً «اللون الأخضر»، المرحلة الرابعة لمسافة 32 كيلومتراً «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الخامسة الأخيرة لمسافة 18 كيلومتراً «اللون الأبيض».

الوزن والفحص

وأجريت أمس قياسات وزن للفرسان المشاركين، وإجراءات الفحص البيطري للخيول. وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كلغ، وأن يكون عمر الخيل 7 سنوات فما فوق، وتقرر أن يكون الحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، على أن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم /‏ بالساعة.

وسيعقد الاجتماع التنويري قبل السباق عند بوابة الفحص البيطري. وحددت اللجنة المنظمة اللوائح والشروط، حيث طالبت الفرسان بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي يستبعد من السباق، ولا يسمح الدخول إلا لشخصين فقط داخل البوابة البيطرية.

ولا يسمح للطاقم المرافق الوجود في المداخل والبوابة البيطرية، ولا يسمح بانتظار الخيل عند بوابات الفحص البيطري. ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.

وإذا لم يجتز الخيل الفحص خلال الزمن المحدد، وسمح بعرضه مرة أخرى، يجب أن يخرج مصحوباً ببطاقة الخيل البيطرية، وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج، ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري، ليسجل له زمن دخول جديد. وأي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق يجب عرضه على الطبيب المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.

وسوف يتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع، وأي عملية تأخير أو مماطلة داخل البوابة البيطرية، تعرِّض مرتكبها للعقوبة، كما يمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.