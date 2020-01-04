100 فارس واعد في سباق «البوني»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف سباق الخيول الصغيرة «البوني»، الذي أقيم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة، الأضواء وشهد مشاركة كبيرة وحضوراً جماهيرياً .

وأكد حمد الشامسي، حكم دولي ومدير مركز الإمارات للفروسية ومشرف سباق البوني، أن النسخة الثالثة للسباق تكللت بنجاح، خاصة أن الأعداد ارتفعت منذ النسخة الأولى ليشهد سباق الأمس مشاركة 100 فارس، ما يدل على الاهتمام برياضة القدرة على مستوى الصغار بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه لفرسان المستقبل.