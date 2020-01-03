105 خيول في سباق مضمار العين الليلة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

ينطلق، في الخامسة من مساء اليوم، أول سباقات مضمار العين بالعام الجديد، والرابع بالموسم بمشاركة 105 من الخيول التي تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 505 آلاف درهم.

ويتألف السباق من 7 أشواط، منها 6 للخيول العربية الأصلية، وشوط للخيول المهجنة الأصيلة، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للأطفال تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم، يتم السحب عليها خلال كوبونات يحصلون عليها في بوابات الدخول.

ويبدأ حفل الأمسية بسباق لملاك الإسطبلات الخاصة (تكافؤ) بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر يبرز منها (عز الرواسي)، و(كنز الملس) وعدد من الخيول القوية الراغبة في التتويج.