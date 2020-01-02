سباقات جبل علي تعود في الـ 24 من الشهر الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، عن عودة السباقات إلى المضمار الأصفر في 24 من الشهر الجاري، إذ سيستضيف المضمار سباق «زعبيل»، والذي يضم سباق «جبل علي للميل» للفئة «3».

وأكد المهندس شريف الحلواني، أنه تقرر إلغاء السباق الذي كان من المفروض إقامته يوم الجمعة 10 يناير 2020 وذلك نظرا للأعمال الجارية حاليا على أرض (التراك) الرملي للمضمار الأصفر، وذلك للوصول إلى أقصى درجات الأمان والسلامة التي طالما تميز بها المضمار العائلي على مدى أكثر من 26 عاما لم يُسجل فيها حادث واحد سبب ضررا لأي من الفرسان أو الخيول.

وأضاف المهندس شريف الحلواني بأن العمل جار على قدم وساق لإنهاء جميع الأعمال على المستوى المطلوب والمتميز، والذي يضمن سلامة الخيول والفرسان، ويتواءم مع التوصيات الفنية الدولية، والتي أوصى بها الخبراء المختصون في مثل هذه النوعية من الأرضيات الرملية التي تعد لسباقات الخيل.