16 شوطاً في بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز لفئة الأربع نجوم، والتي تقام للمرة الثانية بالعاصمة أبوظبي على أرضية رملية بميدان نادي أبوظبي للفروسية.

وتشتمل البطولة على 16 شوطاً تجرى فعالياتها على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيها مئة وخمسون من فرسان وفارسات القفز من أوروبا والدول العربية وفرسان الإمارات بصحبتهم أكثر من 250 خيلاً، ويتنافسون على ألقاب وجوائز تصل إلى مليون ومائة ألف درهم في فئة المحترفين. وشارك في بطولة العام الماضي على المضمار نفسه 276 فارساً وفارسة من 30 دولة، تنافسوا على مدى 3 أيام أيضاً، وقدموا استعراضات رائعة نالت إعجاب متابعي البطولة.

من جانبه، رحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بالفارسات والفرسان المشاركين في البطولة، وتمنى لهم إقامة سعيدة في أبوظبي والنجاح في تقديم عروض مميزة ومنافسة مليئة بالقوة والإثارة.

وقال: البطولة تدخل ضمن أجندة الاتحاد في استضافة أقوى المنافسات، خاصة أن المنافسات ستقام بعد التعديلات التي أجريت من قبل الاتحاد الدولي على بعض مواد القانون والتي من شأنها أن ترفع من درجة التنافس.

وتابع: استضافة البطولات الدولية في الإمارات تساهم في إتاحة الفرصة لفرساننا بالاحتكاك مع نجوم عالميين، ما يرفع من مستوياتهم الفنية من خلال اكتساب خبرات جديدة، والتعرف على أحدث التكتيكات التي ينفذها الفرسان العالميين.

وأوضح «البطولة استقطبت العديد من الفرسان العالميين والأولمبيين الذين لهم سجلات مليئة بالألقاب والإنجازات، ما يفتح الباب أمام منافسة قوية، إلى جانب أنها تتضمن جولة مؤهلة لكأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في أمريكا».