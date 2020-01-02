انطلاق النسخة 17 لكرنفال كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تنطلق اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، النسخة 17 لكرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان»، والذي يتضمن 6 أشواط مقسمة بين المضمارين الرملي والعشبي برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» ومشاركة 73 خيلاً من مختلف أرجاء العالم، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط 960 ألف دولار أمريكي.

وستكون الأمسية الأولى للكرنفال حافلة بعدد من الأشواط المثيرة، أهمها الشوط الخامس «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي «الفئة 3» برعاية «الخدمات المصرفية الخاصة من بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 200 ألف دولار أمريكي.

ويشارك في الشوط 9 خيول أبرزها «ابن مالك» و«وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جلاديتور كينج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، «لافاسبين» لمحمد خليل أحمد، «نيفرلاند روك» لـ «فينكس للتهجين»، «ناين بيلو زيرو» لإسطبل «العفو» للسباقات، «ووكينج ثندر» لنقابة «فينكس للسيدات»، «درافتد» لمزرعة «ميستي هولو»، «تور تو باريس» لإلين جاثير وجيرالد اوجستين - نورماند.

تحضيري 1000

كما ستكون الأنظار متجهة للشوط الأول «السباق التحضيري - بطولة 1000 جينيز الإماراتي» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والمخصص للمهرات برعاية «الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 100 ألف دولار أمريكي، بمشاركة 16 مهرة، أبرزها «دبي لاف» و«فاينال سونج» و«جود ريزون» و«سايلنت ويف» لجودلفين، «داون اون دا بايو» و«بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «لاست سيبرايز» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «الخدمات المصرفية الشخصية من بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 135 ألف دولار أمريكي، 12 خيلاً أبرزها «رافد» و«المنارة» و«مترفع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «بورتامنتو» لمحمد خليفة البسطي، «بوكيت دينامو» لـ «فينكس للتهجين»، «ريفلسكوب» لإسطبلات «هوت سكوت للسباقات» ومايكل كوين.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «الخدمات المصرفية المميزة من بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار، مشاركة 13 خيلاً أبرزها «دبي أيكون» و«بيس أوف هيستوري» و«صنديد» لجودلفين، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، «سالتراين دبي» لعلي حداد، «مانجوزي» لخالد بن مشرف.

ميدان للتحدي

يشارك في الشوط الرابع «بطولة ميدان للتحدي» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «إدارة الأصول من بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي، 11 خيلاً أبرزها «ميجور بارتنرشيب» و«دبي ليجاسي» لجودلفين، «إنفرليه» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، «تأمل» و«زينهم» و«أزمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شامبيونشيب» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، «لانسكي» لـ «فينكس للتهجين».

دبي الكلاسيكي

يشهد الشوط السادس والأخير «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «الخدمات المصرفية للشركات من بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 175 ألف دولار أمريكي، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «ماونتين هنتر» و«لوشيوس طبريوس» و«دبي هورايزون» و«جفتس اوف جولد» و«زمان» لجودلفين، «زمام» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «يونيفرسال أوردر» لعبد الله المنصوري، «بابلو إسكوبار» لحسين العباس لوتاه.

ترشيحات «البيان »

الشوط الأول - فاينال سونج

الشوط الثاني -إيه مومنت اوف مادنس

الشوط الثالث - مانجوزي

الشوط الرابع - إنفرليه

الشوط الخامس - إبن مالك

الشوط السادس - بابلو إسكوبار

جوائز

يبلغ مجموع الجوائز لترشيحات الجمهور 242 ألفاً و580 درهماً، تفاصيلها كالتالي:

قيمة جائزة ترشيحات 6 خيول فائزة مبلغ 61 ألفاً و580 درهماً.

قيمة جائزة 5 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 6 آلاف درهم.

قيمة جائزة ترشيحات 4 خيول فائزة في 6 أشواط مبلغ 4 آلاف درهم.

وجوائز مسابقة الأشواط المزدوجة كالتالي:

الفئة المزدوجة المبكرة «الشوطان الثاني والثالث» الجائزة 10 آلاف درهم.

الفئة المزدوجة الوسطى «الشوطان الرابع والخامس» الجائزة 30 ألف درهم.

الفئة المزدوجة الأخيرة «الشوطان 5 و6» الجائزة 30 ألف درهم.

الأشواط الثلاثية

جوائز مسابقة الأشواط الثلاثية (4 و5 و6) الجائزة 48 ألف درهم.

جوائز الترضية للأشواط الثلاثية الجائزة 2000 درهم

جائزة مسابقة «السوبر فيكتا» للشوط الخامس، المخصصة لترشيح 4 خيول فائزة بالمراكز الأربعة الأولى، وجائزتها 30 ألف درهم.

جائزة مسابقة «السوبر هاي فايف» لترشيحات الشوط الأخير، وجائزتها 21 ألف درهم.