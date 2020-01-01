مربط دبي يزين 2019 بأمجاد ذهبية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسدل مربط دبي للخيول العربية ستارته الذهبية على العام 2019، مجدداً أمجاده التي سجلها خلال السنوات الماضية التي يحتفظ بأرقامها القياسية لأقوى البطولات المحلية والإقليمية والدولية. وقد سجل مربط دبي كعادته بصمات لقوة عالمية ضاربة في إنتاج وتطوير الخيل العربية الأصيلة.

وفضلا عن مساهمته في تحسين تطوير الخيل العربية لدى المرابط الكبيرة والصغيرة على السواء أكدتها إنجازات إنتاجه باسم العديد من المرابط، كان للمربط مساهمات كريمة وجليلة في دعم الملاك والمربين المواطنين من خلال مكرمات للأفراس المتميزة في البطولات المحلية، وكذا بالدعم الخيري للفعاليات وطنيا ودوليا.

وقد شكل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم العلامة الأبرز في بصمات المربط على صفحات تطور الخيل العربية الأصيلة خلال العام المنصرم، مؤكدا قوته الإنتاجية التي أثبتها على مدار الأعوام الماضية، متوجا صعوده الأسطوري بانضمام فحل جديد من إنتاجه إلى المشهد العالمي، الفحل الواعد بطل العالم بثنائية ذهبية؛ الفحل دي سراج الذي انطلق بصناعة الأبطال ومواصلة المجد والخير اللذين لا يزال إف إيه إل رشيم يؤكدهما عاما بعد عام.

مجد قياسي

كان لمربط دبي للخيول العربية حقه المستحق مع الأفضلية العالمية بإعلان بطولة العالم بباريس 2019 أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم أفضل فحل منتج للأبطال في العالم، والفرس البطلة العالمية إف تي شيلا أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم.

وبإنجازاته في مقاييس الأفضلية ببطولة العالم، يحتفظ مربط دبي للخيول العربية بأصالته في المركز الأول عبر تاريخ بطولة العالم، ومثلها بطولة كأس الأمم وبطولة منتون الدولية وبطولات الإمارات المحلية والبطولات الدولية.

وكان مربط دبي قد حقق في وقت سابق العديد من الإنجازات والألقاب في بطولة العالم، ومنها سابقة تاريخية بعمر البطولة إنجازات غير مسبوقة، وذلك بنيل لقب البلاتينيوم الأعلى في البطولة وذهبيتين وعددا من الألقاب أبرزها لقب أفضل مربط للخيل العربية في العالم، فضلاً عن جائزة أفضل مربّ ومالك، وجائزة أكثر مربط حاصل على ألقاب ذهبية في العام 2016 وجائزة أفضل فرس منتجة في العالم.

سعادة

من جانبه، أعرب المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالنتائج المتميزة للمربط خلال العام 2019، مشيرا إلى أن المربط يعمل على تحقيق الأهداف التي وضع أسسها العلمية والعملية فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حينما أمر سموه بتأسيس مربط للخيل العربية الأصيلة بهدف احتضانها وتطوير إنتاجها وانتشارها محليا وعالميا، باعتبارها أحد مقومات الهوية.

وأكد التوحيدي أن حصيلة الإنجازات الجيدة لمربط دبي هي ثمرات رؤية سامية نبيلة، تعزز بمكرماتها على المرابط الوطنية من خلال دعمها في مختلف البطولات، تطور الخيل العربية على الصعيد الوطني، كما أنها جزء من الصورة البهية للإمارات وأصالتها العالمية.

عمل

بدوره، عبر المدير التنفيذي لمربط دبي عبد العزيز المرزوقي عن سعادته بحصيلة العام 2019 قائلا: «إنها حصيلة جيدة، والعمل متواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي من شأنها ترسيخ تطور الخيل العربية في الإمارات لتقود العالم في الإنتاج والإنجاز، بما يتناسب مع الدور الاستراتيجي الذي أخذه مربط دبي على عاتقه منذ تأسيسه، وذلك طبقا لسمو الرؤية التي ينبثق منها».