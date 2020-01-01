الرحماني: تنظيم كأس الفروسية بالجنادرية نقلة نوعية

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إيفهار»، أن تنظيم سباق كأس نادي الفروسية، بوصفه أول سباق للخيول العربية الأصيلة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، يمثل نقلة نوعية في سباقات الخيول العربية في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط بكاملها. وأشار إلى أن إقامة أول سباق للخيول العربية الأصيلة بالجنادرية يأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين نادي الفروسية بالرياض والاتحاد.

وتابع الرحماني أن «إيفهار» يولي سباقات الخيول العربية في جميع أنحاء العالم اهتماماً كبيراً، وتمكن من تحقيق قفزات نوعية وإنجازات خلال العامين الماضيين، تعتبر الأفضل منذ تأسيس الاتحاد، موضحاً أن سباقات الخيول العربية في المملكة عريقة وضاربة في الجذور لكنها ظلت غير مصنفة، لكن بدعم القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت سباقات الخيول العربية الأصيلة تستعيد مكانتها الطبيعية في المملكة.

تطوير

وأكد الرحماني أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية وضع خططاً واستراتيجيات واضحة لتطوير سباقات الخيل العربية في السعودية، وبحمد الله بدأت ثمارها تظهر، وستكون بداية خير لكل المهتمين والملاك والمربين في جميع أنحاء العالم، لأن المملكة تشكّل ثقلاً كبيراً في الخيول العربية، بما تملكه من ثروة كبيرة من الخيول، لكنها ظلت بعيدة عن السباقات، لأن جل اهتمام الملاك كان يتجه نحو عروض الجمال.

ولفت الرحماني إلى أن الفرصة الآن أصبحت كبيرة بعد تدشين أول سباق مصنف للخيول العربية الأصيلة الذي بلغت جوائزه المالية 400 ألف ريال سعودي، كما يشهد الميدان نفسه في فبراير المقبل سباقاً للخيول العربية تبلغ قيمة جوائزه 7 ملايين ريال ضمن أمسية سباق كأس السعودية.

مشاركة

كما أوضح رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إيفهار» أن سباق كأس نادي الفروسية للخيل العربية الأصيلة الذي استضافه ميدان الملك عبد العزيز للفروسية شهد مشاركة رفيعة من خيول ذات تصنيفات عالية، وتم التعامل مع السباق بمهنية وشفافية عالية من نادي الفروسية وميدان الملك عبد العزيز.

وواصل: «جهود الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية نجحت، بالتنسيق مع الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، في ترفيع سباق الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيول العربية الذي يقام بميدان الأمير سلطان للخيل العربية بالرياض إلى الفئة الأولى (جروب-1)».

موضحاً أن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية يعمل على بذل المزيد من الجهود، لوضع خطط وتصنيفات سباقات الخيول العربية الأصيلة في المملكة، لتواكب التوسع الكبير الذي تم، وسيشمل المزيد من السباقات المصنفة التي تقام على مدى العام، إذ سيتم تنظيم سباقات في مدينة الطائف في فترة الصيف، ما يشكّل فرصة كبيرة للملاك بإيجاد فرص عديدة لمشاركة خيولهم».