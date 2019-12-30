ديفيد بطل «دولية العين» لقفز الحواجز والمهيري وصيفاً

المصدر: العين - البيان الرياضي

خطف الفارس الألماني ديفيد ويل على صهوة الفرس «سبرينغ دارك» كأس الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، التي اختُتمت أول من أمس، بمشاركة 200 فارساً وفارسة، من دولة الإمارات والدول العربية في المجموعة الإقليمية السابعة، وغيرهم من الفرسان حول العالم، وجرت منافساتها على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وحل وصيفاً الفارس الإماراتي عبد الله حميد المهيري على الفرس «شا شا شا 7»، وحاز أفضل نقاط الجولة المؤهلة لكأس العالم للقفز، وجاء ثالثاً الفارس الروسي فلاديمير توغانوف بالجواد «سوسبينس فلوريفال»، وشهد المنافسات وتوّج الفائزين محمد راشد الناصري، المدير العام للنادي.

وكسب السعودي عبد الله الراجحي كأس الجائزة الكبرى المصغّرة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز بالفرس «غيني فا هيت بروكدال»، وحاز الإماراتي علي عبد الله الكميتي بالجواد «دايموند» كأس الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة، وحل ثانياً شقيقه محمد الكميتي بالفرس «غوديتش»، وفاز الفارس الإماراتي محمد يوسف باقر بالجواد «شاب 47» بالمركز الأول في فئة النجمة الواحدة، ومن منافسات اليوم الثاني للبطولة من فئة النجمة الواحدة من مرحلتين، انتزع الصدارة الشبل الإماراتي عبد الله حمد الكربي على الفرس «داغونيتا»، وتواصلت انتصارات فرسان الإمارات في بطولة النجمة الواحدة، بتتويج الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي على الفرس «كورال بيتش زد».