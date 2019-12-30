الفريق العماني بطل «الصداقة الخليجية» لالتقاط الأوتاد

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

اختتمت، أول من أمس، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، فعاليات بطولة الصداقة الخليجية لالتقاط الأوتاد، التي نظمها نادي تراث الإمارات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة كل من سلطنة عمان، والمغرب، والإمارات التي خاضت المنافسات بثلاثة فرق، وقام علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، بتكريم الفريق العماني الذي حاز اللقب على مستوى الفرق، وكذلك الفارس العماني سيف حمود الأشخري، الذي فاز بلقب فارس البطولة، كما كرَّم الفائزين في مسابقات اليوم الأخير من البطولة، التي اختصت بالتقاط الأوتاد بالسيف لكل من الفردي والفرق، وذلك بحضور محمد مهير المزروعي مدير قرية بوذيب العالمية للقدرة، وعدد من المسؤولين في النادي، إلى جانب رؤساء وفود الدول المشاركة وجمهور من محبي هذه الرياضة، ووفود سياحية تابعت مجريات البطولة.

منافسات اليوم الأخير

وفي اليوم الأخير من البطولة، فاز في منافسات الجولات الثلاث لمسابقة فردي السيف (6+6+4) سم، الفارس المغربي عزيز مختار بالمركز الأول، وأتى ثانياً الفارس جابر علي المري من الفريق الإماراتي (ب)، تلاه في المركز الثالث الفارس المغربي العربي غطاس، فيما فاز فريق سلطنة عمان في منافسات الجولات نفسها لمسابقة الفرق، وأتى الفريق الإماراتي (أ) في المرتبة الثانية، واحتل الفريق الإماراتي (ب) المرتبة الثالثة، وفي منافسات جولتي مسابقة الليمونتين ووتد (6 + 4) سم، فاز بالمركز الأول الفارس عتيق محمد الكثيري من الفريق الإماراتي (أ)، واحتل الفارس العماني حمد سيف الريسي المركز الثاني، وجاء الفارس المغربي عزيز مختار ثالثاً، وفي منافسات الجولة (الواحدة) للتتابع سيف (6) سم، احتل الفريق الإماراتي (أ) المركز الأول، وجاء الفريق الإماراتي (ب) في المرتبة الثانية، ونال الفريق المغربي المركز الثالث.

تهنئة الفائزين

وهنأت اللجنة المنظمة للبطولة الفائزين، وأثنت على جهود جميع الفرسان وعلى المستوى المتميز الذي يبشر بمستقبل عربي واعد لهذه الرياضة، وبمستوى أخلاقي يليق بالفرسان العرب، وينسجم مع غايات النادي من الاهتمام بهذه الرياضة، التي تشكل واحدة من رياضات الفروسية التي يُعنى بها النادي منذ تأسيسه استجابة للتوجيهات، التي ظل يحرص على تأكيدها المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، منذ تأسيسه للنادي، إذ تعد هذه البطولة واحدة من الفعاليات الرئيسة التي تشكل بمجملها موسماً سنوياً للفروسية، يلتزم النادي بتنفيذه منذ سنوات طويلة بغية دعم وتشجيع رياضة الفروسية في الدولة، وفقاً لما كان وضعه المغفور له من رؤى عملية للعمل على تطوير رياضات الفروسية العريقة، لما لها من دور كبير في حياة العرب قديماً وحديثاً، ومكانة مميزة في نفوس أبناء الإمارات، وبخاصة الشباب من الفرسان والفارسات، الذين سجلوا تقدماً ريادياً.